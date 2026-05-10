Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaClásico Barça-MadridSondeo elecciones AndalucíaActivistas flotillaMuere padre FlickMujer longeva EspañaSor Lucía CaramTren Cataluña naturalezaPsiquiatra hantavirus mascarilla
instagramlinkedin

Famosos

El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el "Hollywood del norte"

El futbolista del Real Madrid tiene casa propia, muy cerca de la playa, que compró junto a sus padres

Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Dani Carvajal, un enamorado de Asturias.

Dani Carvajal, un enamorado de Asturias. / LNE

Valeria Montero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cada vez son más los famosos que eligen Asturias para sus vacaciones de verano. El futbolista del Real Madrid Dani Carvajal, es uno de ellos. Tras visitar el oriente del Principado con su mujer, Daphne Cañizares, y sus dos hijos, Martín y Mauro, se declara un enamorado de la tierrina.

El capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, "La Roja", estuvo en Llanes y en Colunga. Visitó el pueblo de Niembru, desde donde se hizo bonita fotografía con sus hijos en Cabo Prieto, con la playa de Toronda al fondo. También estuvo en el mirador de la salvaje playa de Torimbia y en el Museo del Jurásico de Asturias, entre dinosaurios.

El Hollywood asturiano

Llanes es conocida como el "Hollywood asturiano" por ser un escenario natural recurrente para cineastas y actores, atrayendo a figuras como Penélope Cruz y directores como J.A. Bayona. Sus paisajes de acantilados, playas y casonas lo posicionan como un plató de cine perfecto.

Más allá de la ficción, el oriente asturiano es un destino cada vez más demandando.

"Totalmente enamorados del Norte y cada vez que venimos, más. Deseando volver", han escrito Carvajal y Cañizares en una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram este verano. Junto a esas palabras han compartido un carrusel de fotografías en el que se le ve a la familia entre vacas y tractores y comiendo percebes.

La familia Carvajal-Cañizares disfrutaron de la gastronomía, el paisaje y la fauna. Aparecen en varias fotos junto a caballos, vacas, ovejas... Incluso Martín y Mauro se suben a un tractor como dos pequeños ganaderos. El futbolista y su familia también se desplazaron a la vecina Cantabria para visitar el parque de Cabárceno.

Noticias relacionadas

Asturias es un paraíso natural y un destino de cine para futbolistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  2. Luis, dueño de una heladería: 'Hice una inversión inicial de 230.000 euros, suelo ganar en torno a 6.000 al mes
  3. Un ataque polar en toda regla': el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
  4. Bruselas pide a España eliminar la tarifa de luz regulada: la factura podría subir hasta un 40% más al mes en millones de hogares
  5. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  6. Los trabajadores denuncian que Pascual ya desmantela su fábrica de Gurb y se lleva el envasado de leche a Burgos
  7. Audiencias TV Ayer: 'Tu cara me suena' lidera con mínimo, 'De viernes' se mantiene y Ana Rosa cierra su mejor semana de la temporada
  8. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias

Marc Giró desvela si cobra más que en TVE y lanza un dardo a Nuria Roca: "Eres más de izquierdas aquí que en 'El Hormiguero'"

Marc Giró desvela si cobra más que en TVE y lanza un dardo a Nuria Roca: "Eres más de izquierdas aquí que en 'El Hormiguero'"

Estratosférico Yury Premlall: arrasa con 28 golpes bajo par el Estrella Damm Catalunya Championship

Estratosférico Yury Premlall: arrasa con 28 golpes bajo par el Estrella Damm Catalunya Championship

TVyMAS; El cine del otro barrio

El reto del transporte une a los ocho municipios que se sumarán al Área Metropolitana de Tarragona

El reto del transporte une a los ocho municipios que se sumarán al Área Metropolitana de Tarragona

Está confirmado: si has comprado un piso antes de 2011, puedes desgravarte hasta un 16% en la declaración de la renta

Está confirmado: si has comprado un piso antes de 2011, puedes desgravarte hasta un 16% en la declaración de la renta

Rescatan a 55 migrantes de una neumática semisumergida que se dirigía a Canarias

Rescatan a 55 migrantes de una neumática semisumergida que se dirigía a Canarias

Polémica en redes por el regreso de Jennifer Baldini a España para recibir atención médica

Polémica en redes por el regreso de Jennifer Baldini a España para recibir atención médica

El Giro se va de Bulgaria con líder uruguayo y Enric Mas entre los 10 mejores

El Giro se va de Bulgaria con líder uruguayo y Enric Mas entre los 10 mejores