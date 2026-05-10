Polémica en redes por el regreso de Jennifer Baldini a España para recibir atención médica

La influencer Jennifer Baldini se ha convertido en protagonista de una nueva polémica en redes sociales después de revelar que había regresado a España para recibir atención médica tras sufrir complicaciones relacionadas con una operación de aumento de glúteos practicada en Andorra.

La creadora de contenido para adultos, conocida por su actividad en plataformas como 'OnlyFans', compartió su situación personal en redes sociales, lo que desencadenó una oleada de comentarios críticos por parte de algunos usuarios. Buena parte de las reacciones cuestionaban que, pese a residir en Andorra, Baldini recurriera al sistema sanitario español en un momento de necesidad. Ante esas críticas, la influencer defendió su decisión asegurando que, "cuando las cosas se complican, es lo que hay", en referencia a su regreso a España para recibir atención médica.

Respuesta pública a las críticas

Entre los mensajes más repetidos figuraban acusaciones vinculadas al debate fiscal que rodea desde hace años a algunos creadores de contenido que trasladan su residencia al Principado, principalmente por motivos tributarios, pero que mantienen vínculos con servicios públicos en España.

Ante la controversia, Baldini respondió públicamente a través de sus historias de Instagram a uno de los usuarios que le reprochó su decisión con un mensaje contundente: "Mucho Andorra y luego volvéis a España a la mínima". La influencer defendió entonces que su actuación es "algo legal" y dejó claro que seguirá haciéndolo. "A quien le guste bien y a quien no, que haga lo mismo que yo. Yo no le digo a nadie dónde tiene que vivir”, afirmó en su respuesta.

Noticias relacionadas

El episodio ha reavivado en redes un debate recurrente sobre la residencia de determinados perfiles digitales en Andorra y sobre la percepción social en torno al uso de servicios públicos fuera del país en el que tributan. Un tema que, periódicamente, vuelve a generar división entre quienes lo consideran una decisión legítima y quienes cuestionan su impacto ético.