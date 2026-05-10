Pedri revela el artista que le gustaría ver en la camiseta del Clásico: "Ojalá algún día pueda ser él"

El fútbol y la música siguen reforzando su unión, ya que el FC Barcelona, junto a Spotify, ha convertido la camiseta del Clásico en un escaparate global donde el deporte comparte protagonismo con algunos de los artistas más influyentes del planeta.

En las últimas temporadas, esta iniciativa ha hecho que el conjunto azulgrana luzca diseños especiales en los que el logo de la plataforma musical ha sido sustituido por grandes nombres de la industria como Coldplay, Rosalía, Karol G, Ed Sheeran o The Rolling Stones.

La última elegida ha sido Olivia Rodrigo, que será la protagonista de la camiseta especial del Barça en el partido frente al Real Madrid del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. La artista estadounidense sustituirá el logo habitual por sus iniciales 'OR'.

Pedri ha dado su opinión sobre la camiseta en declaraciones a DAZN: "La vi el otro día, me gustó el diseño y el logo, ojalá nos traiga suerte".

El centrocampista azulgrana añadió que confía en que esta edición pueda ser positiva para el equipo en un partido tan importante. Según explicó, algunas de estas camisetas especiales han coincidido con buenos momentos del Barça, mientras que otras no tanto, aunque dejó claro su deseo de que esta vez "ayude a ganar una Liga más".

El futbolista también fue preguntado por el artista que le gustaría ver en futuras camisetas del club, y lo tuvo bastante claro: "Yo diría que Quevedo, hay que tirar para casa siempre. Ojalá algún día pueda ser él".

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Tras ser preguntado sobre qué canción es la favorita del nuevo álbum del canario, Pedri destacó la de 'Hijo de volcán', una colaboración de Quevedo con Los Gofiones: "A mí, siendo canario me tira mucho para casa".