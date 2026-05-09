La IA brilla en la semana grande del Real Madrid en las redes

Del vestuario al hospital Esta semana haría falta un periódico entero para reseñar todas las noticias asombrosas que ha generado el Real Madrid, y su repercusión en las redes sociales. Y eso que todavía no se ha jugado el clásico, que puede acabar con el Barça ganando la Liga este domingo. La actualidad blanca ha sido puramente extradeportiva, aunque las peleas entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni podrían encuadrarse sin problema en la práctica de deportes como el boxeo o incluso las más violentas artes marciales mixtas. El vía crucis blanco empezó cuando el lateral Álvaro Carreras confirmó, con un comunicado en Instagram, que Antonio Rüdiger le había abofeteado días antes en el vestuario, como había trascendido en algún medio. "Fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto", dijo el lateral del Madrid, admitiendo implícitamente que el incidente había ocurrido. Cualquier otra semana ese único hecho habría dado para miles de comentarios, pero es que enseguida quedó a la altura de un juego de niños porque Valverde y Tchouaméni empezaron con lo suyo. El miércoles, durante el entrenamiento, el jugador uruguayo hizo una entrada que no gustó al francés, y ya se enzarzaron en una disputa. El jueves llegó lo serio: Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni y, según la versión más extendida, el futbolista francés le dio una bofetada y un empujón que hicieron que su compañero –y sin embargo rival pugilístico– terminara perdiendo el conocimiento, con una brecha en la cabeza y teniendo que visitar primero la enfermería a bordo de una silla de ruedas y después el hospital. Estará dos semanas de baja. Después del entrenamiento, a la estrella del equipo, Kylian Mbappé, se la vio salir riendo a mandíbula batiente de Valdebebas conduciendo su coche. Hasta aquí los hechos.

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde del Real Madrid CF / Oscar J. Barroso / Europa Press

Futbolistas sobre el ring Como era de esperar en vista de un material tan suculento, los memes han sido incontables, y han rayado a una gran altura técnica. A falta de que termine de probar sus virtudes como asistente –o sustituto– de multitud de trabajadores, la inteligencia artificial ha demostrado en esta crisis su infinito potencial para la creación de artefactos humorísticos. Hay vídeos, completamente simulados por IA pero casi indistinguibles de la realidad, de Valverde saliendo malherido de la ciudad deportiva del Madrid; o de los dos contendientes discutiendo en el vestuario, en una escena que termina con Valverde cayendo sobre una mesa. También se publicaron multitud de montajes fotográficos: en uno de ellos se ve a Valverde sentado en una silla de ruedas que está conducida por Tchouaméni, en una imagen que simula el cartel anunciador de la película Intocable. Las recreaciones llegaron a los medios tradicionales. "Acaban de poner en el Chiringuito una recreación hecha con IA de lo de Valverde y Tchouaméni ajdjdjdjdjsjsjsja. Este país de mierda es para perder la cabeza", resumió en su cuenta de X @Tagelca. En la creación quizás más elaborada de todas, Valverde y Tchouaméni suben a un ring de MMA ataviados con indumentaria de luchadores y llevando las banderas de sus respectivos países. Hay múltiples guiños a la situación en el Madrid antes de que empiece la pelea: Xabi Alonso es el entrenador de Valverde, y Álvaro Arbeloa el árbitro; Mbappé aplaude los golpes del futbolista francés, a quien Álex Baena (el jugador del Atlético es un viejo enemigo de Valverde) da un 'speech' motivacional justo antes del combate. Al final del enfrentamiento, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sube al ring y entrega a cada uno de los futbolistas una carta de despido.

Florentino Pérez, al Santiago Bernabéu aquesta temporada. / AFP 7 VIA EUROPA PRESS

La contrición y Mourinho El viernes fue el día de la contrición, y de los comunicados sobre los incidentes. Primero Valverde publicó el suyo en Instagram, y no puede decirse que constituya un dechado de virtudes redaccionales. Contiene errores sintácticos, se contradice y, en resumen, hay pasajes que a duras penas se entienden. "Valverde en un solo comunicado: no le pegaron, él no pegó, sí hubo pelea, alguien mintió, lo siente muchísimo, se dañó SU imagen, no hablaría hasta final de temporada, y lo sube a Instagram porque ‘no estaba para redes sociales’. Ni un guionista se atreve a tanto", resumió @XabiiATH. El de Tchouaméni parece más sincero cuando lamenta el ejemplo que han dado a los jóvenes y cuando afirma que "lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable". Después llegó el del Real Madrid, el más amargo para los dos protagonistas de la pelea porque les impone una sanción económica que, para casi cualquiera, sería una losa insalvable, aunque en el caso de los futbolistas no vaya a ser para tanto: 500.000 euros de multa a cada uno. Sin embargo, el texto también recoge que, como hubo reconciliación, no habrá sanción deportiva. "Mensaje a la plantilla del Madrid: agredir te sale por medio millón. Sin ninguna otra consecuencia. Es una vergüenza total y absoluta", se quejó @raulschalke7. El viernes también fue el día en que el el nombre de José Mourinho volvió a circular con fuerza en las redes sociales. El entrenador portugués parece cada vez más cerca de volver al Real Madrid la próxima temporada, y muchos tuiteros ponían en duda que fuera el más indicado para erradicar la violencia del vestuario. "Estoy muy orgulloso de todos vosotros. Estamos dando lo mejor de nosotros mismos y estamos alcanzando un nivel de tuiteo excelso. Un último esfuerzo que el domingo hay clásico y falta la llegada de José. Que no quede un solo madridista cuerdo", puso el broche @Petrelli86.