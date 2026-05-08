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El refugio de Luis Enrique: un paraíso cantábrico con menos de 100 habitantes, donde destacan las carreteras estrechas y sus acantilados
El entrenador del Paris Saint-Germain elige la tranquilidad de Soirana, un enclave rural de Navia, para recargar energías lejos de los focos mediáticos
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Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, está profundamente enamorado de Asturias. Siempre que sus compromisos con el fútbol se lo permiten, no duda en escaparse a Soirana, una diminuta aldea del concejo de Navia, dentro de la parroquia de Puerto de Vega. Allí encuentra su refugio, pues es un lugar ideal para desconectar por completo, lejos del ruido y del ritmo de la vida cotidiana.
Se trata de una localidad muy pequeña, ya que cuenta con alrededor de 30 viviendas, en las que viven menos de 100 habitantes, aproximadamente entre 50 y 60 personas. No obstante, en fechas señaladas como Navidad, Semana Santa o las vacaciones de verano, la población aumenta, ya que es un lugar muy rural y tranquilo. Por esta razón, no hay ambiente turístico masivo ni ocio urbano.
Soirana se encuentra a unos 40 metros sobre el nivel del mar, situada en la rasa costera asturiana, una especie de meseta verde que se eleva sobre el mar. Destaca por su paisaje característico del Cantábrico, donde sobresalen los acantilados, el mar bravo, los prados intensamente verdes y una naturaleza en gran medida virgen.
Para acceder a Soirana no es nada fácil, ya que hay que transitar por carreteras muy estrechas. Además, por la noche resultan especialmente complicadas de conducir debido a la escasa iluminación, lo que genera una sensación de aislamiento total de la sociedad.
¿Qué planes se puede hacer en Soirana?
Son habituales sus recorridos por la costa cantábrica, caracterizados por caminos sencillos que atraviesan prados. Su ruta más frecuente es el paseo hacia Puerto de Vega, un cercano pueblo marinero donde el ambiente es más animado.
Muy cerca de Soirana se encuentra una de las playas más bonitas del occidente asturiano, la playa de Frejulfe. En 2002, la playa fue declarada monumento natural, donde destaca por su longitud aproximada de 800 metros y en su extremo oriental se encuentra la desembocadura del río Frejulfe.
Uno de los días más señalados en rojo en el calendario para los habitantes de Soirana es el 23 de junio, cuando celebran por todo lo alto la fiesta de San Juan. Esa noche, la tradición reúne a familias enteras en torno a rituales ancestrales vinculados al fuego, símbolo de purificación y protección.
En Soirana se sigue conservando un estilo de vida ligado a la ganadería y la huerta. Todos estos aspectos son los que más le llamaron la atención a Luis Enrique, y por eso este lugar se ha convertido en su gran refugio para desconectar del fútbol y de todo lo demás.
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