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Mikel Arteta (44 años): "Me levanto cada día a las 5:30, desayuno café americano con huevos revueltos con salchichas o escalfados con aguacate"

El técnico del Arsenal detalla su rutina matutina

El desayuno perfecto para Alcaraz: sencillo y con el café de imprescindible

Mikel Arteta, en un partido con el Arsenal.

Mikel Arteta, en un partido con el Arsenal. / EFE

Andrea Riera

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Mikel Arteta se formó en La Masia, y pasó por clubes como el Paris Saint-Germain, el Rangers, la Real Sociedad, el Everton y el Arsenal. Se retiró en 2016 y, tras ser asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, empezó su carrera como entrenador en 2019, cuando asumió el cargo de 'Los Artilleros'.

En una entrevista para RTVE en 2009, cuando jugaba en el Everton explicaba que se levantaba a las 9, acudía a las instalaciones del club, desayunaba allí y entrenaba toda la mañana hasta la hora de comer.

Sin embargo, su rutina ha cambiado con los años. En una reciente entrevista con la Premier League, el técnico del Arsenal contó que ahora se levanta a las 5:30 horas y lo primero que hace es besar a su mujer, Lorena Bernal.

Después se viste y prepara un café americano. Y, aunque de normal desayuna "muy ligero", otras veces tiene claro su menú: "Huevos revueltos con salchichas o huevos escalfados con aguacate".

Durante su etapa como jugador en el Arsenal, entre 2011 y 2016, mantenía otra rutina: se levantaba a las 7:30 y desayunaba un plátano, una tostada con jamón serrano, un zumo de fruta (manzana, naranja o pera) y un café.

El entrenador también ha comentado que mantiene una costumbre española: "Soy español, después de una comida copiosa, una buena paella, necesito una siesta. Así que puedo hacerla en el campo de entrenamiento y la disfruto cuando puedo, y es uno de los mejores momentos del día. Pero durante el partido jugamos a las 15 horas. Si como a las 12 mi cuerpo está muy listo. Los días de partido como, pero no mucho, creo que es por el apetito".

Mikel Arteta puede alcanzar hoy las semifinales de Champions.

Mikel Arteta puede alcanzar hoy las semifinales de Champions. / EFE

Sin embargo, reconoce que su trabajo es muy exigente y que no siempre tiene tiempo para cuidarse como le gustaría: "Tampoco tengo mucho tiempo para hacer ejercicio, así que necesito cuidarme".

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Mikel Arteta ha destacado en varias ocasiones que su familia es su mayor prioridad: "Lo mejor después de un entrenamiento es estar con mi mujer y mis hijos, pasar tiempo juntos".

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