Julia Janeiro, bienvenida otra vez a la jungla mediática

La primera entrevista de Júlia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, en la revista ¡Hola! no ha sorprendido únicamente porque haya decidido hablar públicamente después de años manteniéndose al margen. Muy llamativo ha sido el rechazo que ha generado en parte del público y de algunos comentaristas. Las críticas se han centrado en su cambio de opinión después de haber denunciado a medios de comunicación. Quizá el problema está en simplificar demasiado una historia bastante más compleja.

Si echamos la vista atrás y nos remontamos al 2021, Juls Janeiro, como quiere que la llamemos, no desapareció de la esfera pública porque soñara con convertirse en una figura misteriosa e inaccesible. El distanciamiento llegó después de una etapa de enorme presión mediática cuando cumplió los 18 años. Muchas de las noticias que protagonizó fueron realmente desproporcionadas y, casi diría, vengativas. Y los tribunales le dieron la razón.

Denunció a Mediaset España y a Kiko Hernández por vulneración de su honor, intimidad e imagen. La sentencia condenó a los primeros a pagarle 200.000 euros y al segundo, 30.000. El juez consideró que la fama no se hereda y que tenía derecho a ser anónima. Y quizá ahí está una de las claves. Sobre ella cayó una especie de fenómeno colectivo bastante agresivo. Era una nepo baby, sí. Otra hija de famosos creciendo entre redes sociales, con un look muy exhuberante al estilo Kardashians. Buen caldo de cultivo para la misoginia también. Y se activó la maquinaría. El nivel de escarnio que recibió fue especialmente duro. Durante meses se habló de su físico, de sus amistades, de su comportamiento y de rumores personales que evidentemente no vamos a repetir. Bien parecía que se estaba esperando que alcanzara la mayoría para ir a saco. Como pasó con Chabelita.

También resulta curioso el enfado que ha provocado que Juls conceda ahora una entrevista. Como si una persona no pudiera cambiar la manera en la que se relaciona con la fama con el paso del tiempo. No es lo mismo tener 18 años que 23. No es lo mismo sentirse desbordada que hablar desde un entorno mucho más controlado y cómodo. Y tampoco parece casualidad que este paso llegue en un momento en el que Sálvame ya no existe en la parrilla diaria y en el que Jules Janeiro empieza a moverse profesionalmente dentro de formatos televisivos más amables para ella. Otros famosos han cambiado de opinión también. Marisol, por ejemplo, hizo el paso contrario, pasar a una vida completamente discreta.

Otra cuestión distinta es el contenido de la entrevista. Ahí sí que tenemos mucho que analizar. No habla de su hermana, ni de su ex parejas, ni de muchas polémicas familiares que durante años ocuparon titulares. La conversación está completamente centrada en ella y en cómo vivió la presión, por qué decide hablar ahora y cómo quiere construir su “carrera”.

Juls Janeiro ha entrado a formar parte del ecosistema mediático y del universo influencer igual que tantos otros hijos de famosos antes que ella. La diferencia es que ella llega después de haber vivido la cara más desagradable de esa exposición. Hemos escuchado su versión y hemos empatizado. Ahora toca asumir algo básico. Cuando sea noticia, se contará. Ella dice que quiere ser una superestrella, pero si acaba estrellada, lo contaremos. El camino elegido parece el más fácil, pero quizás no lo es tanto.