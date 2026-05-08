Detienen a un hombre con pasamontañas y un arma cerca del domicilio del expríncipe Andrés en Inglaterra

Un hombre fue detenido el miércoles, por posesión de un arma, cerca de la casa del expríncipe Andrés en el este de Inglaterra, informó este jueves la policía, tras reportes de prensa de que el hermano del rey había sido amenazado cuando paseaba a sus perros.

La policía de Norfolk informó del arresto de un hombre armado que "se estaba comportando de manera intimidatoria" cerca de la casa del expríncipe, en Sandringham.

"El hombre fue arrestado bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva", señaló la policía.

Medios británicos informaron que un hombre con pasamontañas amenazó presuntamente a Andrew Mountbatten Windsor cuando estaba paseando a sus perros cerca de su residencia.

Según el Daily Telegraph, el sospechoso estaba sentado en su coche cuando vio al expríncipe y salió supuestamente del vehículo para dirigirse hacia el hermano del rey, gritándole.

El periódico añadió que Andrew estaba acompañado por un miembro de su seguridad privada y se refugió en su propio coche, alejándose rápidamente.

La policía informó que el sospechoso "permanece detenido".

Andrés, considerado durante muchos años un héroe militar tras su participación en la Guerra de las Malvinas contra Argentina, en 1982, pasó a ser un problema para la corona británica, debido a sus controvertidas relaciones con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.

El expríncipe fue arrestado en febrero, durante once horas, después de que se divulgaran correos electrónicos extraídos de los archivos de Epstein que sugieren que le transmitió información potencialmente confidencial.

El gobierno británico está contemplando aprobar una ley para sacar de la línea de sucesión al trono a Andrew Mountbatten Windsor, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.

Tras estas revelaciones, el rey Carlos III despojó a su hermano de todos sus títulos y lo expulsó de la vivienda en que residía, en Windsor.

Aún así, Andrés sigue ocupando el 8º puesto en la línea de sucesión al trono británico.

Tras su arresto, Andrés fue "puesto en libertad bajo investigación".

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Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.