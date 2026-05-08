Hallan calcinado al influencer Freddy Rodríguez 'Rosado': las autoridades no descartan un asesinato

El creador de contenido Freddy Rodríguez, conocido en redes sociales como 'Rosado', fue encontrado sin vida en una carretera apartada del municipio de Danlí, en Honduras, su país natal. Según informan medios locales como El Heraldo, las autoridades localizaron el cuerpo calcinado el pasado 26 de abril, pero no se había logrado identificar hasta ahora.

Hechos del suceso

El cadáver fue localizado en un sector poco transitado de un camino que conecta la comunidad de El Tablón con la aldea de Las Ánimas, en el oriente del país, después de varios días en que se había reportado su desaparición. Las autoridades acudieron al lugar y lo encontraron en unas condiciones que impidieron la identificación inmediata, ya que estaba carbonizado y en un estado de descomposición avanzado, evidenciando que habían pasado algunos días del suceso.

El hecho se plantea como algo intencional, dado que durante el levantamiento se mostraron indicios de violencia por una posible agresión y los signos claros de haber sido quemado. Incluso el rostro era prácticamente irreconocible y el entorno natural resultó afectado por el incendio que refuerza la hipótesis de que el joven habría sido asesinado y posteriormente incinerado en un intento de ocultar el crimen.

Tras los exámenes exhaustivos del equipo forense y de la verificación realizada por familiares días después se pudo asegurar con certeza la identidad de la víctima y, el Ministerio Público de Honduras confirmó que se trataba de Freddy Rodríguez según el medio hondureño El Heraldo.

Los encargados del caso continúan investigando y realizando peritajes en la zona de lo ocurrido para poder aclarar los hechos y determinar posibles responsables.

Tiktoker 'fitness' consolidado

El caso ha causado revuelo en la comunidad local y entre las redes sociales. Freddy Rodríguez, de 34 años, se había consolidado como tiktoker con una amplia base de seguidores y a través de Tiktok e Instagram publicaba contenido sobre el entrenamiento físico.

Sus publicaciones compartían mensajes inspiradores, tratando de fomentar los hábitos saludables, la motivación personal, el bienestar y la disciplina a partir del deporte.

Los seguidores de Freddy Rodríguez, conmovidos, han reaccionado con mensajes de apoyo para sus seres queridos.