Juicio
Blake Lively busca una indemnización millonaria de Justin Baldoni tras el acuerdo judicial
El juez da el caso por cerrado pero la defensa de la actriz asegura que la compensación de daños no se ha resuelto
Un juez de Nueva York dio este jueves por cerrado el caso de la actriz Blake Lively contra su compañero de reparto de 'It Ends With Us', Justin Baldoni, pero aún debe decidir si la intérprete tiene derecho a percibir una compensación millonaria por costos legales y daños.
Según documentos publicados hoy en el archivo digital del caso, la defensa de Lively recordó al juez Lewis Leman que las partes resolvieron todas las reclamaciones pendientes en la demanda tras su acuerdo de este pasado lunes, "excepto una", y le atribuyó la autoridad de decidir.
En concreto, se refiere a una reclamación que incluye los costos y honorarios de los abogados de Lively, así como una compensación por daños "que se triplica automáticamente por estatuto" y una indemnización bajo la sección 47.1 del Código Civil de California, indica una moción.
La defensa de Lively pidió al juez resolver esa reclamación cuanto antes, explicando que la norma impone "penas graves y obligatorias contra cualquiera que interponga acciones difamatorias sin éxito contra denunciantes de acoso sexual y represalias", y tacha a Baldoni de "prototípico".
Lively y Baldoni renunciaron a su derecho de apelación en el caso cerrado pero reconocieron que seguía pendiente la reclamación de costos y daños de la actriz, cuyo resultado también se comprometieron a no recurrir, indica la orden de desestimación del magistrado.
Pese a ello, los abogados de Baldoni han argumentado que la compensación es innecesaria y el monto puede ser "draconiano", con millones de dólares en juego, según informa The New York Times.
El juez desestimó en abril la mayoría de acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni, incluyendo por delitos de acoso, difamación y conspiración, y el acuerdo entre los actores del pasado lunes resolvió las restantes, de incumplimiento de contrato y represalias.
La defensa de Lively dijo en un comunicado a medios que el acuerdo es "una victoria atronadora" para la actriz, cuya misión era "exponer y hacer rendir cuentas a quienes usan como arma campañas difamatorias y demandas de represalia para intimidar y silenciar a las supervivientes".
No obstante, los abogados de Baldoni contratacaron hoy, atribuyéndose "una victoria total" en el caso bajo el argumento de que Lively buscó el acuerdo "porque sabían que iban a perder en los tribunales", y solo queda el asunto de compensación "que lleva en la corte desde septiembre de 2025".
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