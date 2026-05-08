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Angelina Jolie vende su espectacular mansión de Los Ángeles por casi 30 millones de dólares: 10 baños y mucha historia de Hollywood
La propiedad perteneció al productor y director de cine Cecil B. DeMille y destaca por su valor histórico
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La actriz Angelina Jolie ha puesto a la venta su residencia en Los Ángeles, California, por 29,85 millones de dólares. La propiedad, anunciada por la firma Sotheby's International Realty, perteneció al productor y director de cine Cecil B. DeMille y destaca por su valor histórico.
La extensión está ubicada en un terreno de 8.093 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios, diez baños completos, 1.021.93 metros cuadrados de espacio habitable y cuenta con vistas panorámicas a las colinas de Hollywood y al Observatorio Griffith.
Diseño de B. Cooper Corbett
La casa de 1913 fue diseñada por el arquitecto B. Cooper Corbett, conocido por su uso innovador del hormigón en la época y por su trabajo en residencias de lujo, y adquirida por DeMille en 1916. El productor de cintas como 'Sunset Boulevard' o 'Samson and Delilah' amplió su dominio con la residencia vecina, el antiguo hogar de Charlie Chaplin, en 1920.
Según la información de la agencia inmobiliaria la familia DeMille conservó la propiedad hasta finales de la década de 1980. Jolie compró la residencia en 2017, tras divorciarse de Brad Pitt, por 24,5 millones de dólares, de acuerdo con el Wall Street Journal.
La venta coincide con el año en que sus gemelos, que comparte con Pitt, alcanzarán la mayoría de edad. En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2024, la actriz señaló que, una vez que eso ocurra, estará lista para vivir en el extranjero, ya que se encontraba en Los Ángeles únicamente por cuestiones relacionadas con su divorcio.
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