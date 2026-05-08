De Alaska a Nuria March: Marta Sánchez celebra por todo lo alto sus 60 años

Marta Sánchez ha celebrado su 60 cumpleaños en uno de los locales de moda de la capital madrileña con una gran fiesta privada en la que reunió a algunas de las personas más importantes de su vida. En uno de sus mejores momentos personales y profesionales, disfrutó de una velada que se prolongó hasta pasada la medianoche, aprovechando el buen equilibrio que ha encontrado entre su carrera y su vida privada tras festejar hace un año sus 40 años de trayectoria musical con nuevo disco y una gira íntima bajo el título 'A solas con Marta'. Junto a ella estuvieron su pareja, Federico León, y su hija, Paula Cabanas, que mantuvieron un perfil muy discreto y lograron esquivar las cámaras a la salida del local, dejando el protagonismo al resto de asistentes.

Entre los invitados se encontraban algunos de sus amigos más cercanos, rostros habituales en su entorno desde hace años. No faltaron Maribel Yébenes, Rocío Martín Berrocal, Nuria March o Laura Vecino, así como el matrimonio formado por Carola Baleztena y Emiliano Suárez, muy unidos a la artista y a su pareja. También asistieron Mario Vaquerizo y Alaska, grandes amigos de la cantante, además de Narcís Rebollo, que en esta ocasión acudió sin su mujer, Eugenia Martínez de Irujo, y el matrimonio formado por Javier García Obregón y María Thevenet. Completaron la larga lista de invitados otros nombres conocidos como Gigi Sarasola y Sara Zaldívar.

A la salida de la fiesta, algunos de los asistentes dedicaron cariñosas palabras a la homenajeada. Nuria March la definió como "una muy buena amiga", hasta el punto de poder discutir con ella y luego abrazarse, señal de la confianza que las une, y aseguró entre risas que no tenía constancia de ninguna posible pedida de mano durante la noche. Rocío Martín Berrocal explicó la ausencia de su hermana, Vicky Martín Berrocal, aclarando que no había podido asistir porque se encontraba fuera de Madrid. Por su parte, Maribel Yébenes destacó "su corazón", subrayando que es "maravillosa, buenísima persona y leal", y se mostró encantada de haber compartido "un cumpleaños precioso" con ella.

Javier García Obregón aprovechó para hablar de su faceta como abuelo, confesando que está "encantado" y que se trata de "una experiencia maravillosa", muy feliz por la suerte que siente que tiene su familia. Sobre el esperado encuentro entre el pequeño y la nieta de Ana Obregón, Ana Sandra, señaló que "hay que esperar un poquito, pero pronto todo llega", dejando la puerta abierta a ese momento. Entre los testimonios más cercanos también estuvo el de Emiliano Suárez, que recordó cómo la vida les unió hace tiempo y que tienen a Fede en común, describiendo que son "compañeros de vida". Al hablar de qué se le regala a alguien como ella, confesó que tiene que ser "algo especial", porque es "caprichosa y tiquismiquis" y hay que conocerla bien para acertar.

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Mario Vaquerizo, fiel a su estilo, no dudó en ensalzarla al definirla como "the best" y "la reina del pop", dejando claro el cariño y la admiración que le tiene. A lo largo de la noche, la cantante recibió muestras de afecto, elogios y gestos de complicidad por parte de todos los asistentes, en una celebración que pone de manifiesto el buen momento que atraviesa y el sólido círculo de amistades que la acompaña en esta nueva etapa vital. Tras horas de celebración, los invitados fueron abandonando el local mientras la protagonista de la noche continuaba manteniendo la discreción, sin dejarse ver a la salida pese al interés mediático por este cumpleaños tan especial.