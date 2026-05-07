Netflix avisa: el concierto de Sevilla sorpresa en el río con Rosalía sólo será visible con entrada desde las zonas acotadas

El concierto sorpresa del sábado de Netlix por la premier de Berlín, con presencia de Rosalía, ha generado una enorme expectación en Sevilla. El espectáculo es gratuito pero según Netlix, la empresa organizadora, "sólo será visible desde las zonas acotadas y para las personas con entrada". Esta advertencia, difundida a través de redes sociales se ha lanzado ante el riesgo de aglomeraciones en algunos de los puntos del entorno del río.

Así, el Puente de San Telmo se encuentra vallado en la parte más cercana al escenario de forma que no se pueda agolpar el público. Los peatones tendrán que transitar por uno de los carriles reservado para los coches que se ha habilitado para ello. La empresa tendrá que impedir la visibilidad con lonas como se ha hecho en otras ocasiones con el mapping.

En cuanto a la calle Betis, según el plan de movilidad difundido por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra cortada al tránsito peatonal en el lado más cercano al río con el objetivo de evitar las aglomeraciones de público en el barrio de Triana.

En Marques de Contadero están ubicadas las gradas, aunque según los planes de movilidad no hay ninguna restricción más planteada ni en el Paseo Colón ni en el Puente de Triana.

Espectáculo gratuito con entradas

El espectáculo organizado por Netflix para la promoción de la serie Berlín viene acompañado de una serie de actividades que se reparten por toda la ciudad en las que participan los principales artistas.

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Todas ellas son gratuitas aunque es necesario invitación o entradas para poder acceder a ellas que se han ofertado a través de la plataforma de Netflix. Se encuentran ya agotadas.