La estrella de la televisión británica Jake Hall muere a los 35 años tras una fiesta que acaba en tragedia en Mallorca

El mundo de la televisión británica se ha despertado conmocionado por la muerte de Jake Hall, exconcursante del reality 'The Only Way Is Essex' ('TOWIE'), que ha fallecido a los 35 años en Mallorca tras un presunto trágico incidente ocurrido en el pueblo de Santa Margalida, donde disfrutaba de unas vacaciones. La Guardia Civil investiga lo ocurrido y, por ahora, no se han practicado detenciones.

Según publican medios británicos, Hall habría sufrido graves heridas en la cabeza después de, presuntamente, golpearse contra una puerta de cristal durante una fiesta en una vivienda alquilada en la zona de Santa Margalida. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y la muerte se trata, de momento, como un posible accidente. Varias personas que se encontraban en la casa habrían sido interrogadas, aunque no se han producido arrestos.

Último mensaje

La noticia ha causado un enorme impacto entre sus seguidores, especialmente por el último mensaje que Hall compartió en redes sociales apenas unas horas antes de morir. En él, el exrostro televisivo reflexionaba sobre la vida y la importancia de quedarse con "las cosas buenas", una publicación que ahora muchos fans han recuperado como una despedida involuntaria.

Jake Hall saltó a la fama en 2015 gracias a 'TOWIE', uno de los 'realities' más populares del Reino Unido. Tras su paso por televisión, intentó consolidarse en el mundo de la moda con varias marcas propias. En el plano personal, era padre de River, fruto de su relación con la modelo y estrella televisiva Missé Beqiri.

Su muerte llega además después de una vida marcada por episodios muy mediáticos. En 2016, Hall ya estuvo al borde de la muerte tras ser apuñalado durante una pelea en una discoteca de Marbella, un suceso del que logró recuperarse después de varias semanas hospitalizado.

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La familia televisiva de 'TOWIE' y numerosos rostros conocidos han empezado a despedirse de él en redes sociales, entre mensajes de incredulidad y tristeza por una muerte tan repentina como dramática.