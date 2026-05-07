Mercè Ferrer, ganadora del bote de 177.000 euros del 'Atrapa'm si pots': "El programa me ha ayudado a recuperar la confianza"

Mercè Ferrer (Hospitalet de Llobregat, 1973), residente en Manresa desde hace dos años, llegó al concurso de 3Cat presentado por Llucià Ferrer, 'Atrapa’m si pots', el pasado diciembre sin imaginarse que saldría con un bote de 177.000 euros. Ferrer, que trabaja como administrativa en una empresa, asegura que lo que la ha ayudado a ganar es la curiosidad que, desde pequeña, la impulsaba a hacer preguntas para entender el mundo. Según explica, el programa le ha servido para ganar confianza en sí misma en un momento en el que la había perdido.

¿Esperaba llevarse el bote del programa?

La verdad es que hace mucha ilusión. Soy mucho de soñar despierta y siempre pensaba que, si sacaba el bote, me serviría para pagar la entrada de un piso. Pero también pensaba en la abuela, que siempre me decía que no hiciera como en el cuento de la lechera y no diera nada por hecho hasta que no estuviera en el saco y bien atado. Hubo tantas veces que me había quedado a las puertas y, al final, nada, que pensaba que si, programa a programa, me llevaba un pellizco, ya estaba bien. Pero no falla: cuando piensas que no lo conseguirás, es cuando te llevas la sorpresa.

Llevaba 82 programas. ¿Cómo decidió presentarse?

Un día vi a Albert Coromina, uno de los concursantes más longevos del programa, por la televisión y me di cuenta de que desde casa sabía responder todas las preguntas que le hacían. Entonces pensé que, si hubiera estado allí, me habría llevado el bote. Albert había ido con su hijo y le propuse a mi hija presentarnos. Al principio nos apuntamos las dos, pero cuando nos llamaron para hacer el casting, ella se echó atrás y yo decidí seguir adelante.

En un programa como este, ¿es importante la preparación?

En mi caso, no. Tampoco sabes nunca qué pregunta te harán, y los temas pueden ser muy variados. La mayoría de respuestas eran conocimientos que ya tenía, que recordaba o que deducía, porque muchas veces la intuición también ayuda mucho. Sí que es cierto que, durante el tiempo que he sido concursante, intentaba fijarme más en las noticias, retener nombres… Siempre me ha interesado estar informada y, durante este tiempo, todavía con más razón.

¿A qué se dedica?

Soy administrativa. Me hace mucha gracia porque todo el mundo por la calle me lo pregunta y muchos dan por hecho que soy técnica de la NASA o algo por el estilo. Incluso hice un trimestre en la universidad y lo dejé. Pero siempre he tenido mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, de saberlo todo. De pequeña, en casa, los volvía locos: lo preguntaba todo, y a veces me decían que eso no era para niños, pero tenía tanta curiosidad que intentaba encontrar la respuesta como fuera. Me guardaba las preguntas y, con el tiempo, cuando podía, intentaba encontrarles respuesta. El día que pierda la curiosidad… Incluso en los momentos más difíciles, no la he perdido nunca.

Dice que el programa le ha permitido recuperar la esperanza en un momento en el que la había perdido.

Me ha ayudado muchísimo a ganar confianza. Yo estaba en un proceso de recuperación. A partir de la pandemia empecé a caer en picado. Siempre he tenido problemas de depresión y ansiedad; si dejé la universidad después de tres meses, fue por eso. Y cuando te pones a trabajar, hace falta mucha voluntad para volver a estudiar. A partir de la pandemia, cada vez iba más hacia abajo y empecé a venir al programa justo cuando empezaba a salir de un momento difícil. Todo el mundo habla mucho de la salud mental, pero no del dinero que cuesta ni de qué puedes hacer cuando no puedes permitirte pagar la ayuda. Por suerte, he ido remontando y ahora, la verdad, estoy muy bien.

¿Cómo cree que la ha ayudado el programa?

El programa me ha aportado de todo. Ha sido increíble. Aparte del premio económico, me ha ayudado a ganar confianza en mí misma, a estar más contenta y más animada, y también por toda la gente que he conocido. El equipo nos ha tratado siempre muy bien y te hacían sentir así desde que entrabas hasta que salías. He coincidido con muchísima gente muy válida, de todas las edades, de toda Cataluña y de todo tipo de condiciones, y eso está muy bien. A veces tendemos a relacionarnos con gente que es como nosotros, con quien tenemos cosas en común, y acabamos viviendo en una burbuja. Creo que es bueno estar en contacto con todo tipo de personas y de edades, porque así entiendes mejor sus penas y sus alegrías.

¿Tiene claro en qué quiere invertir el premio?

He vivido en diferentes sitios, pero ahora confío en quedarme en Manresa porque gracias al programa podremos pagar la entrada de un piso. El problema que nos encontrábamos es que para acceder a comprar una vivienda necesitas tener unos ahorros a los que no habríamos llegado nunca. A veces, cuando se habla del problema del acceso a la vivienda, se pone el foco en los jóvenes, pero es un problema transversal que afecta a gente de todas las edades.

¿Sabía la respuesta a la última pregunta que le permitió ganar el bote?

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No tenía ni idea. Me preguntaron qué compositor creó la pieza que Adrien Brody toca al inicio de El pianista. He visto la película, pero no recordaba aquella escena. Al pensar en el piano, creí que tenía que ir diciendo pianistas que me sonaran. Mentalmente hice una lista: Chopin, Schumann, Beethoven… Dije Frédéric Chopin porque es uno de los que más me gustan y porque siempre he tenido la ilusión —y quizá ahora podré hacerlo— de hacer un viaje fuera de temporada por el norte de Mallorca, para ver Valldemossa, el refugio mallorquín de Chopin. Tuve la suerte de que el primero que dije fuera el bueno.