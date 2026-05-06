Preocupación por el estado de salud de Tita Cervera

Llega el miércoles, y con él un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. El tándem formado por Laura Fa y Lorena Vázquez ha abierto el programa con una noticia de última hora que nos ha dejado a todos "atónitos": la portada de 'Semana' sobre el ingreso hospitalario de Tita Cervera.

A partir de ahí, las periodistas han repasado la unión familiar de los Thyssen, el inminente traslado de Miguel Bosé a Andorra, la nueva paternidad de Ana Boyer y Fernando Verdasco, la entrevista de Julia Janeiro en ''¡Hola!', el juicio entre Colate y Paulina Rubio, la confesión de Javi Ambrossi y el siempre incierto paradero de Julio Iglesias.

El susto de Tita Cervera

La portada de 'Semana' de esta semana ha sido la primera bomba del programa. Según la revista, la baronesa Tita Cervera fue ingresada por un "susto bastante importante" de salud. La historia se remonta a su casa de playa de Sant Feliu de Guíxols, donde la baronesa estaba celebrando su cumpleaños el pasado 23 de abril, fecha que coincide, además, con la festividad de Sant Jordi.

Ese mismo día, Lorena Vázquez se la había encontrado acompañada de dos amigas en la pastelería barcelonesa Mauri. Andaba un poco más lenta, según pudo advertir la periodista, pero nada que resultase alarmante o que hiciese sospechar de problemas mayores. El susto, sin embargo, fue tal que tuvo que acudir un helicóptero para trasladarla a un hospital barcelonés, la clínica Teknon; una información que las Mamarazzis no han podido confirmar más allá de lo publicado por 'Semana'.

La propia Vázquez había avisado de su avistamiento a Europa Press, desde donde trasladaron sus felicitaciones a la baronesa. Tita, por su parte, les informó entonces de que iría a su casa de Andorra con la familia, algo que finalmente, al sentirse indispuesta, no sucedió. Cabe recordar que la familia Thyssen goza de un "casoplón" con vistas abiertas a un paisaje de acantilados en el principado. Las Mamarazzis se han hecho eco, a su vez, que una de las hijas, "creemos que Sabina", ha conseguido la nacionalidad andorrana tras serle denegada el año pasado. Ahora, la familia trata de minimizar todas las informaciones de las últimas horas, algo que –deducimos– debe ser deseo compartido por la propia afectada.

Reunión de los Thyssen en S'Agaró

Por "respeto y prudencia", las Mamarazzis han restringido la información que han hecho pública. Los familiares de Tita Cervera vieron el traslado al hospital como algo "esencial" y, visto su estado de salud "grave", así terminó siendo. Además, las autoras del pódcast añaden que la semana pasada, cuando el ingreso ya se había producido, hubo una reunión de los familiares más cercanos en un restaurante de S'Agaró donde se respiraba preocupación por este percance. Es importante subrayar que no se trata de una situación nueva, ya que hace un tiempo que las visitas a la clínica Teknon se suceden. La gravedad del asunto, eso sí, la tendrá que confirmar la familia.

Por ahora, la situación ha provocado que Borja Thyssen se erija como cabeza de la familia y ha llevado a un encuentro y una unión inéditas. Carmen está informada de todo, mientras que a Sabina, quien tiene una "sensibilidad especial", la están manteniendo más al margen para no escalar su preocupación. "Podemos confirmar que hay muy buena relación familiar", incluso con Blanca, de quien tanto se había hablado, han asegurado las periodistas.

La baronesa ya está de vuelta en su casa de Sant Feliu de Guíxols con un problema de salud que desde la familia están mirando cómo afrontar. Y es que se han juntado dos escenarios y hay que verificar qué tiene que ver y qué no con su estado actual. "Se trata de un momento preocupante", han apuntado antes de desear lo mejor a Tita Cervera y su familia.

Miguel Bosé pone rumbo a Andorra

Hablando del Principado, las Mamarazzis han confirmado que Miguel Bosé está actualmente ultimando los detalles para su traslado definitivo a Andorra. Sus hijos –como ya adelantaron en su día a través de este mismo pódcast– siguen inscritos en uno de los colegios más elitistas del principado, y la intención del cantante es mudarse desde este verano de cara al próximo curso para que su residencia habitual quede fijada allí.

A la espera de que eso pase, las periodistas han hecho un llamamiento a sus oyentes para que se pongan en contacto con ellas en caso de avistar al cantante por las calles andorranas. Unos oyentes que, por cierto, son fieles hasta el punto de haber hecho llegar a las Mamarazzis material gráfico de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia disfrutando de unos días en Polignano e Mare (Bari, Italia). Con fotos incluidas.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, padres de nuevo

Cambiando a un tono más distendido, el programa ha avanzado hacia el anuncio de la revista '¡Hola!', que ha confirmado el nacimiento de la nueva hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco. E Isabel Preysler, por tanto, ha vuelto a ser abuela. No se conocen aún ni el nombre ni los padrinos, por lo que las Mamarazzis deducen que será la propia revista la que –después de pasar por caja– desvele todos los detalles próximamente.

Haciendo memoria, Fa y Vázquez han recordado que la familia vivía en Doha, pero, dada la situación de tensión internacional, decidió volver a España. Ambas periodistas suponen que se quedarán por territorio español y seguirán vendiendo novedades a medida que avancen las semanas. Hasta el momento, la información es más bien poca: los padres de la pequeña no quisieron atender a los medios a su salida del hospital, aunque –ya desde el coche– confirmaron que todo había ido bien. Y poco más, ¡que no quieren estropear la próxima exclusiva!

Julia Janeiro rompe su silencio

La entrevista de la semana en '¡Hola!' la ha protagonizado Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Las Mamarazzis se han encargado de recordar que ella nunca fue la que quiso ser anónima —eso fue cosa de la familia con su hermano—, por lo que no existe ninguna petición expresa de sus padres para que así sea.

De todas formas, Julia cumplió 18 años con 'Sálvame' todavía en emisión, lo que activó una maquinaria de informaciones "salvajes" en torno a su figura que se saldó con demandas interpuestas por su padre a Mediaset y a los espacios implicados en aquella cobertura mediática. Así lo han recordado las Mamarazzis, con Laura Fa empatizando y entendiendo perfectamente que la joven se viese sobrepasada. El juez reconoció el derecho a ser anónima de Juls en la sentencia, pero eso no tiene por qué traducirse en que ella deba serlo. Cinco años después, no es que haya cambiado de idea: simplemente, 'Sálvame' ya no existe.

En la actualidad, "con un aire muy Kim Kardashian", Janeiro se dedica ahora a temas relacionados con la estética, sector en el que se formó cuando se trasladó con 16 años a Nueva York. Sufrió bullying y acoso escolar, lo que la empujó a moverse fuera del país, hacia Estados Unidos. Cuando hicieron la queja al centro, la escuela respondió haciendo caso omiso e incluso la culpó a ella. La entrevista llega como promoción previa a su participación en 'La Caja Amarilla', el concurso de Antena 3 que cuenta con un buen casting: Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera o Gemma Mengual. Fa, eso sí, ha querido dejar claro que las Mamarazzis no se sumarán al aquelarre que ya sufrió la joven en su día.

El juicio entre Colate y Paulina Rubio

Otro de los temas de la semana ha sido el juicio que involucra precisamente a uno de los participantes mencionados del nuevo programa de Atresmedia, Colate Vallejo-Nágera, contra Paulina Rubio para decidir dónde vivirá el hijo que tienen en común. El propio menor, sometido a una situación de estrés brutal, declaró que, pese a que ama a su madre, quiere vivir en Segovia junto a su familia paterna.

En el litigio, se han contado incluso situaciones en las que el pequeño se ha visto envuelto que no le benefician en absoluto de cara al futuro. Por su parte, la guardiana de la custodia, a la que todavía deben mucho dinero, ha llegado a recomendar que el niño ingrese en un centro, lejos de cualquiera de sus dos progenitores. Más allá de este lío judicial, las Mamarazzis se remiten a su especialidad al subrayar un detalle revelador: quitando a Paulina, todas las exparejas de Colate hablan maravillas de él.

La nueva relación de amistad de Los Javis

Javier Ambrossi ha estrenado su nueva etapa como columnista en 'El País' con un texto sobre su éxito, a propósito de la enorme cantidad de proyectos que tiene abiertos, incluida la película de 'La Bola Negra', que está a punto de estrenarse. También cuenta con 'Yo siempre, a veces', una serie que es "el retrato de una maternidad" de una mujer soltera en una Barcelona actual y que participará en el certamen de Cannes.

En el mismo texto, y sin que nadie le preguntase, Ambrossi habla de cómo es ahora la relación con su expareja: se ven casi cada día, posan juntos en 'photocalls', lloran de felicidad por los éxitos del otro... ¡todo lo que no se recomienda para una ruptura sana! Fa ha lanzado su apuesta sin titubear: tiene la sensación de que, después de esta etapa "loca", los dos volverán a estar juntos.

Julio Iglesias y el eterno "va, no va"

Julio Iglesias tiene previsto ir a Ojén (Málaga). O eso dicen. Los medios lo mantienen vivo a base de "va a venir, no va a venir". En este caso, la noticia es de Antonio Rossi, así que tendrá su coartada, pero la apuesta de las periodistas es clara: ni está ni se le espera en tierras españolas, menos con todo el ajetreo mediático de los últimos meses a raíz de las denuncias de varias trabajadoras hacia el cantante por agresión sexual y otros delitos. Y, puestos a recordar, su pueblo de verdad es Vilariño, en el municipio de Piñor, provincia de Ourense. Así lo han verificado en directo las dos 'podcasters'.

Preocupación por el estado de salud de Tita Cervera

Antes de despedir el episodio, las Mamarazzis han querido dar la enhorabuena a Alberto Guzmán por la exclusiva publicada en 'El Sótano' sobre la boda entre Alejandra de Onieva —hermana de Íñigo Onieva— y el actor Jesse Williams, conocido por interpretar al doctor Jackson Avery en la serie 'Anatomía de Grey'.

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