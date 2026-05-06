María José Suárez también apuesta por el celibato voluntario: "No tengo ganas de que nadie perturbe mi paz mental"

Referente de la moda andaluza a pesar de que hace tiempo que no la vemos sobre una pasarela, María José Suárez no se ha perdido este martes el desfile nupcial 'Carolus' que, en el marco del V centenario de la boda de Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal y en un escenario incomparable como el Real Alcázar de Sevilla, ha fusionado moda, patrimonio y música de la mano de las propuestas de más de una veintena de jóvenes diseñadores del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de la capital andaluza.

Una cita en la que la modelo se ha sincerado sobre el momento que está viviendo y las razones por las que, por lo menos por el momento -aunque admite que con estas cosas "nunca se sabe"- tiene la puerta completamente cerrada al amor después de su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi en junio de 2024 por una infidelidad del jinete tras tres años de sólida relación.

"2026 está yendo muy bien, muy tranquilo. Ni me lo creo de lo tranquila que estoy. Tranquilo a nivel sentimental. A nivel profesional, no paro. O sea, estoy en televisión aquí en Canal Sur, en Antena 3 también, con mis colecciones, haciendo muchísima publicidad y no paro. O sea, y aparte también con mi niño, con todo lo que conlleva el día a día de su rutina, de su cole, de su... de su fútbol, de sus cosas, no paro" ha asegurado, feliz porque su pequeño Elías -fruto de su matrimonio con Jordi Nieto, que cumplirá 9 años en agosto- y su trabajo la llenan completamente.

Noticias relacionadas

Y en el amor, como confiesa, "estoy muy tranquila y estoy cogiéndole un gustillo". "No tengo ganas de nadie que perturbe mi paz mental ni estoy dispuesta a negociar en estos momentos eso, ¿sabes? Estoy feliz, de verdad. Hace mucho tiempo que no me encontraba en una etapa tan tranquila" ha sentenciado con firmeza, dejando claro que, si vuelve a enamorarse, será una sorpresa incluso para ella.