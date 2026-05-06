Anna Lewandowska: "Estoy planeando abrir otro gimnasio en Barcelona"

Quedamos a 125 metros de altura con Anna Maria Stachurska, más conocida como Anna Lewandowska. No vamos a hablar de Robert, ni de su futuro, uno de los secretos mejor guardados en Can Barça estos días, sino de ella, figura del deporte en Polonia y referente en nutrición y bienestar. La fundadora de varias empresas de alimentación saludable, cosmética y, desde finales de 2024, con gimnasio en el centro de Barcelona -Edan Studios-, ha trasladado este miércoles una de sus clases de Kick The Barre al Mirador de la Torre Glòries, en el segundo -pero no el último- evento deportivo que acoge este balcón privilegiado de la ciudad (en enero se celebró la CUPRA Barcelona Tower Running Challenge, la ascensión de los 34 pisos y 686 escalones del pirulí, que el croata Ivan Vuletic remató en 3 minutos y 04 segundos).

Una hora, en cambio, ha durado la sesión del innovador entrenamiento de Lewandowska, que fusiona la elegancia y la técnica del ballet con la potencia y la fuerza de las artes marciales, y que han seguido al ritmo de su voz casi 30 chicas y un chico, uniformados con leggins y tops negros, y ayudados de un kit básico de una esterilla, un bloque, una pesa y una pelota.

Un momento de la sesión de Kick the Barre con Anna Lewandowska. / Marc Asensio Clupes / EPC

Mujer independiente

Al acabar, una foto de grupo con Barcelona a sus pies. Bronceada y con los ojos aún más claros que el cielo y el mar de las vistas 360º de la atalaya panorámica diseñada por Jean Nouvel, la deportista explica en un español bastante fluido sus proyectos como empresaria y mujer que desafía el viejo estereotipo de la WAG (las novias y esposas de los futbolistas, 'wifes and girlfriends'), ni tampoco aquello de "la esposa de".

Acaba de volver de Polonia, donde ha tenido un evento con Victoria’s Secret. Esta mañana, antes de subir al Mirador Torre Glòries, ya había corrido por Barcelona a las siete de la mañana, y después de esta charla con este diario, le espera otra clase en Edan. "Estoy un poco estresada porque tengo el tiempo justo para comer", dice entre risas.

Lewandowska no funciona en modo pausa. Nacida en Lodz en 1988, fue miembro del equipo nacional polaco de kárate tradicional y ganó 38 medallas en campeonatos polacos, europeos y mundiales. Esa biografía deportiva asoma en cada corrección de postura, en cada golpe seco al aire, en cada gesto mínimo de la clase. "Yo estaba en el equipo nacional", recuerda. Y aunque ya no practica kárate como antes -"no tengo tiempo", asegura-, insiste en que las artes marciales siguen siendo la raíz de lo que hace: "Las artes marciales, el kárate, son mi filosofía. Es respeto y disciplina".

Clase de Kick de Barre con Anna Lewandowska en Torre Glòries / FOTO Y VÍDEO: MARC ASENSIO CLUPÉS

"Princesas y luchadoras"

De ahí nace Kick The Barre, el método que ha creado en Edan Studios. "Es mi metodología", explica. "Yo quería combinar algo funcional de 'workout' con artes marciales, con una parte de kárate". El resultado parece amable hasta que empiezan a arder las piernas: barra de ballet, movimientos controlados, 'core', glúteos, equilibrio, cardio, fuerza y una intensidad de la buena. "Son dos filosofías juntas", resume. "Parecemos princesas, pero también luchadoras", insiste.

Su cuerpo empresarial también se ha construido así, por capas. Healthy Plan by Ann, Foods by Ann, SuperMenu, Phlov, Edan Studios. Nutrición, productos saludables, catering dietético, cosmética natural y fitness. Un ecosistema de bienestar que en Polonia ya era una marca poderosa y que ahora se desplaza hacia Barcelona. En el Mirador Torre Glòries, sin embargo, Anna no habla tanto de cifras como de método, de comunidad y de equipo. En Edan Studios, explica, trabaja con un grupo de entrenadores formado por "10 chicas" y "un chico". El centro, en la calle Balmes, ocupa dos plantas y mezcla baile, Pilates Reformer, entrenamientos intensivos, barra, café, desayunos y cocina saludable. "Para mí es muy importante la nutrición también", sostiene. Aunque la frase que más subraya es otra: "Crear comunidad".

Varias participantes en la sesión de fitness de Anna Lewandowska, este miércoles, en el Mirador de la Torre Glòries, con vistas a toda Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Más centros

El club ronda ya los 600 miembros, pero Anna quiere más. Más ciudad, más Edan, más clases, más espacio. "Ya tengo un local que me gusta mucho..., pero depende de la otra parte, mañana justo tenemos una reunión. Estoy planeando abrir otro gimnasio en Barcelona", avanza ilusionada. No es el único local que tiene en mente, también planea otro centro en Polonia, "el de allí será algo más grande", detalla. ¿Un plan lejano? No exactamente: "El año que viene a lo mejor", desliza.

Barcelona, dice, le ha dado una "estabilidad" que no siempre acompaña a las familias que viven pendientes de contratos, clubes y mudanzas. "Aquí me siento como en casa", asegura. Lleva cuatro años en la ciudad y aquí tiene su negocio, su hogar, el colegio para sus hijas -Klara y Laura- y una rutina que parece haber domesticado, aunque solo sea un poco, su tendencia natural a no parar. La ciudad, añade, le ofrece "una experiencia hermosa de vida: trabajar, disfrutar, ir en bici, sentir el sol, conocer gente. A Lewandowska e gusta "la playa, pasear por barrios tranquilos como el Born con las niñas, entrar en cafés, tomar açaí, comer algo sin demasiada planificación", cuenta. Cuando no entrena, intenta "visitar la ciudad" y pasar tiempo "familia y amigos".

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El descanso, en cambio, no lo vende demasiado bien. Para ella, lo que más detesta hacer en su tiempo de ocio es un spa: "Demasiado aburrido para mí".