Álvaro de Luna dará un concierto gratis en las Festes de Maig de Badalona: dónde y cuándo

Las Festes de Maig han empezado hace tan solo tres días, y aún les quedan 26 días de celebración. Estas fiestas cuentan con una serie de actividades que giran en torno al 11 de mayo, día de Sant Anastasi, patrón de Badalona junto con Lleida.

Desde el año 1979, esta celebración se ha convertido en una cita imprescindible del calendario festivo de la ciudad, tal como afirmó su Ayuntamiento en un comunicado.

Una programación ambiciosa

Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona, explica en el programa oficial publicado por el consistorio de la ciudad que la programación de este año "es ambiciosa": se recuperó la popular fiesta de 'las Migas', habrá fuegos artificiales integrados en un espectáculo de drones y también se celebrarán los 'Tardeos del Dimoni', entre otros.

Además, los días 7 y 9 de mayo, coincidiendo con el festivo local, Badalona acogerá la 'Final Four' de la Basketball Champions League (BCL), "reivindicando la ciudad como la cuna del básquet".

¿Qué artistas actúan gratis?

Más allá de espectáculos visuales y deportivos, la música será uno de los protagonistas durante todo el mes. De hecho, el cantante, 'dj' y productor de música electrolatina Juán Magán dará un concierto durante la celebración de la final del mencionado torneo el próximo sábado 9.

Antes, el viernes 8, actuará el grupo catalán Els Catarres, mientras que el domingo 10 el protagonista de la noche será el cantante y compositor español Álvaro de Luna.

Así lo anunció la cuenta oficial de las Festes de Maig a través de su cuenta Instagram, su actuación girará en torno a su nuevo disco 'Azulejos', que se estrenará después de verano. 'Dime dónde estás' es la canción y también carta de presentación de este disco.

El consistorio asegura que en este concierto, de Luna cantará algunos de sus temas nuevos, como también sus grandes éxitos.

¿Quién es Álvaro de Luna?

Álvaro de Luna nació en Sevilla y tiene 31 años. En 2017, el cantante comenzó su carrera profesional como integrante del grupo español de pop Sinsinati, junto con Carlos Matamoros, Pedro Montero, José y Manuel Porterounos. Juntos consiguieron establecer en 2018 su canción 'Indios y Vaqueros' entre los hits españoles del momento. Con todo, tan solo tres años más tarde, en 2020, De Luna anunció su retirada de la banda para emprender una nueva etapa como solista.

Fue entonces cuando lanzó su primer single en solitario, 'Juramento eterno de sal', que le sirvió como carta de presentación en noviembre de 2020.

Participación en 'La Voz'

Antes de separar caminos con su banda, en 2019, el cantante ya se había presentado en solitario al popular concurso de televisión 'La Voz'. En su participación, de Luna decidió interpretar 'La Flaca', del grupo español de rock Jarabe de Palo, en la fase de las 'audiciones a ciegas', donde conquistó a los cuatro jurados (Paulina Rubio, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco) consiguiendo que todos ellos apostaran por él. Finalmente, De Luna se decantó por Pablo López.

Aunque el músico no consiguió superar la siguiente fase, donde se decide la permanencia del concursante, Álvaro de Luna ya había cosechado cierta fama con su paso por el formato de Atresmedia.

Relación amorosa con Laura Escanes

A finales de 2022, Álvaro de Luna empezó una relación con la 'influencer' Laura Escanes, expareja del presentador de televisión Risto Mejide, con quien tuvo a su única hija, Roma.

Ambos se conocieron en una entrega de premios en Tenerife (Canarias) y la relación avanzó hasta el punto que el cantante sevillano decidió dedicarle su canción 'Todo contigo'. Sin embargo, a finales de 2023, la pareja decidió separarse y poner fin a su relación.

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Laura Escanes y Álvaro de Luna. / E.P.

Álvaro de Luna cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en la plataforma de 'streaming' Spotify. Después de su último tema en 2024, 'Nuestra canción', el joven sevillano regresará a los escenarios en Badalona para la presentación de su próximo disco.