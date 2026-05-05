El beso de Enrique Iglesias con una fan: las críticas le llueven por todos lados

Las redes sociales han vuelto a explotar con una polémica que surgió en el año 2022, pero que la gente no se ha cansado de comentar. Se trata de un vídeo que el cantautor madrileño Enrique Iglesias ha recuperado de sus recuerdos y ha vuelto a publicar en su cuenta oficial de X.

Un beso inesperado

En el vídeo se puede ver como una fan del cantante se toma una foto con él mientras lo abraza, hasta que decide besarlo. Lejos de mostrar rechazo, Iglesias la coge de la cintura y le devuelve el gesto de forma apasionada, aunque segundos después se marcha rápidamente del escenario.

Estas imágenes ya causaron revuelo en su momento, pero el cantante ha vuelto a recordarlo diciendo: “Este concierto fue loco”.

La fan tiene cuenta de TikTok

La protagonista del vídeo también publicó las imágenes en su momento. Ahora, al ver que Iglesias ha vuelto a publicarlo en redes, ella ha hecho lo mismo. Se trata de Daniela Ríos y su vídeo se volvió viral en TikTok, donde su foto de perfil inmortaliza este icónico momento con el artista.

Con todo, el beso se remonta a septiembre de 2022, cuando Enrique Iglesias se encontraba en una conferencia con un grupo de fans antes de subir al escenario del Hotel Resorts World, en Las Vegas.

Los comentarios más polémicos

Sea la fecha que sea, las imágenes no han estado exentas de críticas, sobre todo por el hecho que Iglesias lleva más de 20 años en una relación con Anna Kournikova, con quien tiene cuatro hijos.

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Algunos de los comentarios más sonados en la publicación del cantante español han sido: "Besar a una celebridad cualquiera que ni siquiera sabe tu nombre ni le importa tu existencia...", "Anna Kournikova está escribiendo... desde el despacho de su abogado de divorcios" o "Imagina besar a un desconocido solo porque es famoso".