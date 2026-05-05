Britney Spears no irá a la cárcel pese a conducir bajo los efectos de drogas y alcohol

Este lunes, la cantante Britney Spears ha vuelto a esquivar la cárcel tras haberse declarado culpable por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas, delito por el que fue detenida en Ventura (California, EEUU) hace justo un mes.

Aunque sus representantes han presentado la asunción de culpabilidad en nombre de ella -puesto que, al tratarse de un delito menor, el juzgado no requería su presencia-, Spears ha sido sentenciada a 12 meses de libertad condicional y a un día de cárcel, que ya consta como tiempo cumplido. Lejos de cerrar este nuevo capítulo de la vida de la que en su día fuese considerada la princesa del pop, esta resolución ha vuelto a abrir el debate en torno a su estabilidad mental.

Psiquiatra cada dos meses

Según informan medios como 'NBC' y 'People', la cantante no solo ha sido condenada a libertad condicional, sino a pagar una multa de 517 dólares (cerca de 442 euros). Además, el Tribunal Superior del Condado de Ventura la ha obligado a asistir al psicólogo una vez por semana y al psiquiatra cada dos meses. Cabe recordar las alarmantes imágenes que la cantante ha publicado en las redes sociales estos últimos años. En ellas, se la ve bailar de forma caótica, con poca ropa y mensajes que aluden al sufrimiento y la oscuridad.

Apenas cinco semanas después de la detención, Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación -del que salió hace unos días-, en un gesto que su entorno ha descrito como una necesidad urgente de priorizar su bienestar físico y emocional: "Este fue un incidente lamentable e inexcusable. Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida", ha declarado el abogado de la cantante, Michael Goldstein.

No obstante, a pesar de las medidas, el juez ha recordado al abogado que, aunque solo sea culpable de un delito menor, según dicta el código de conducción, cualquier condena por conducir bajos los efectos de cualquier sustancia en los próximos 10 años contaría como un segundo delito de mayor gravedad. Del mismo modo, el fiscal del condado, Erik Nasarenko, ha asegurado a la prensa después de la lectura de los cargos que si de ahora en adelante un agente detuviese a Spears, la cantante tendría que someterse a una prueba de sustancias y a un registro del vehículo.

Una vida turbulenta

Britney Spears no lo ha tenido fácil. Desde que en 2021 recuperó su autonomía tras años de tutela legal, en los que su padre controló tanto su vida personal como profesional y financiera. Desde entonces, la artista ha vivido bajo el escrutinio de sus seguidores, la industria musical y su propia familia. En su libro autobiográfico 'The Woman Is Me', publicado en 2023, reveló los abusos que sufrió por parte de su padre, así como la interrupción de un embarazo a la que el cantante Justin Timberlake la presionó a someterse durante su relación.

Por si fuera poco, la cantante anunció que sufrió un aborto espontáneo y perdió el bebé que esperaba junto a su entonces pareja Sam Asghari en mayo de 2022. Fue el mismo año en que su hermana, Jamie Lynn Spears publicó su libro 'Things I Should Have Said', en el que negó haber estado involucrada en los aspectos relaciondos con la tutela de Britney y relató su complicada relación con su hermana debido a su comportamiento "paranoico y errático", algo que la artista se encargó de desmentir, acusándola de aprovecharse de su fama.

Siguiendo la misma trayectoria que la hermana, Kevin Federline, exmarido y padre de los hijos de Britney, publicó el libro 'You Thought You Knew' ('Creías que lo sabías'). En él, lanza acusaciones inquietantes hacia la cantante y su situación actual: aseguraba que el consumo de drogas la había llevado a sostener un cuchillo cerca de sus hijos, Sean Preston (de 20 años) y Jayden James (de 19), con quienes mantiene una relación distante. Ante estas declaraciones, la cantante acusó a Federline de 'gaslighting' (manipulación psicológica) y de influir negativamente en los niños.

A sus 44 años, Britney sigue sin poder tener una vida alejada de la polémica. Tanto sus encuentros con la policía como su delicado estado de salud mental y sus turbulentas relaciones familiares han levantado sospechas que ya fueron confirmadas en el documental 'Framig Britney Spears', estrenado en 2021. En ese contexto, surgió el movimiento 'Free Britney' (liberad a Britney) en el que no solo sus fans, sino otras celebridades como Christina Aguilera, Miley Cyrus o el mismo Justin Timberlake decidieron apoyarla.