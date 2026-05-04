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La princesa Eugenia de York, embarazada de su tercer hijo junto a Jack Brooksbank
La princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank esperan su tercer hijo, que nacerá este verano, ampliando la familia real británica
CHANCE
Alejada de los focos y de sus compromisos oficiales con la Casa Real británica desde que salió a la luz el estrecho vínculo que sus padres, Sarah Ferguson y el expríncipe Andrés tenían con el pedófilo y delincuente sexual Jeffrey Epstein -motivo por el que el hermano del Rey Carlos III fue detenido el pasado 19 de febrero en su casa de campo de Sandringham-, la princesa Eugenia de York ha reaparecido públicamente por un motivo muy especial.
Y es que tal y como ha anunciado esta mañana el Palacio de Buckingham a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la prima del Príncipe Guillermo está esperando su tercer hijo junto a Jack Brooksbank y será este verano cuando se conviertan en familia numerosa.
Eugenia y su marido, con el que se casó el 12 de octubre de 2018 en una romántica ceremonia celebrada en la Capilla de San Jorge del Palacio de Windsor, ya son padres de los pequeños August (5) y Ernst (2), que han sido los encargados de dar a conocer la llegada de su hermanito protagonizando una preciosa imagen en la que se les ve observando una ecografía del nuevo miembro de la familia, cuyo sexo se desconoce por el momento.
Tal y como ha informado la Casa Real británica, el Rey Carlos III "ya ha recibido la noticia y está encantado" con que su sobrina -con la que siempre ha tenido una relación muy especial- esté esperando su tercer hijo.
También Eugenia, que este domingo reapareció en redes sociales para felicitar a su marido en su 40 cumpleaños -con varias imágenes inéditas de Jack Brooksbank, al que conoció hace 16 años- ha querido compartir la feliz noticia de su embarazo en su perfil de Instagram utilizando la misma instantánea de sus pequeños sujetando la ecografía del que será su tercer hijo. "¡Baby Brooksbank nacerá en 2026!" ha escrito.
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