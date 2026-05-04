La reacción del grupo musical catalán que ha recomendado Pedro Sánchez: "Peña, estamos cookeds"

Pedro Sánchez ha decidido apostar por conectar con el público joven a través de las redes sociales. No hace mucho, lo vimos aparecer en sitios que hasta ahora pensábamos inimaginables, como el pódcast de 'La pija y la quinqui'. Asimismo, recientemente ha estado utilizando su cuenta de Tiktok para compartir varias recomendaciones, mostrando su gusto por el pop y el rock y destacando artistas como Los Planetas, Lori Meyers o Sen Senra. No obstante, en su publicación más reciente ha publicado una propuesta que ha dejado a muchos descolocados.

La 'psoeización' del Minibús

"Fin de semana: recomendaciones. Bueno, me veis con esta camiseta de Cora Yako que me acaba de llegar. Muchísimas gracias por vuestro regalo y, sobre todo, por la música que hacéis", ha expresado Sánchez en el inicio del vídeo, refiriéndose a uno de sus grupos recomendados. "Y, hablando de música, pues he escuchado a este grupo, que no conocía, que se llama Minibús Intergalàctic. Catalán, de Girona... Recomiendo de su último álbum esta canción, que me ha encantado, que es 'Per sentir-me ple'".

La voz del presidente no ha tardado en difundirse y los usuarios no han dudado en responder, algunos con entusiasmo y otros con un poco de pesar. Es el caso de Lil Pernil, que, a través de X, ha declarado que habían 'psoeizado' al Minibús y que, por lo tanto, ahora le tocaba vender su entrada y buscar un grupo nuevo que todavía estuviera "lejos del yugo del PSOE". A este mensaje, la banda ha respondido con un "penya, estem 'cookeds'", una expresión de la cultura joven que querría decir "estamos fastidiados".

Este es uno de los ejemplos en que el público perteneciente a las nuevas generaciones ha usado el verbo 'psoeizar' como muestra de rechazo o una reacción sarcástica ante la brecha entre los acuerdos del partido socialista y la realidad política.

Rock psicodélico

Fuera de esto, aunque se trate de una banda poco conocida, Minibús Intergalàctic se ha ganado un sitio en la escena musical catalana emergente gracias a su propuesta de rock, que mezcla la psicodelia con el pop sesentero, el 'acid folk' y el 'shiedaze'; un sonido vibrante, a veces ruidoso, que ellos mismos han admitido que puede recordar a las bandas con atmosferas lisérgicas y nostálgicas.

Formado por Edu Lazo, Santi Fonfría, Ícar Iranzo, Ivette Roig y Aram Figueras, el grupo debutó en 2022 con el álbum 'Meditacions des dels miratges mercúrics' y el EP 'Música per passar-so bé' y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los más singulares y atrevidos de Catalunya. De hecho, el pasado 24 de abril, dio inició a su gira, que este 9 de mayo llegará a la Sala Upload de Barcelona para promocionar su nuevo álbum 'Moviment oscil·lant polinòmic y=1/x', del que ha hablado Sánchez.

Una presidencia cultural

En términos musicales, Pedro Sánchez posee cierta cultura producto de su curiosidad por los distintos géneros musicales, algo que le ha servido para mostrarse más cercano a la ciudadanía. Hace un mes, en una de sus recomendaciones semanales, se decantó por la banda mallorquina Cora Yako (Luiz de Oleza y Carlos Sennarcheribbo), cuyo nombre proviene de la protagonista del libro de Alejandro Casona 'Prohibido suicidarse en primavera': una cantante de opera que buscar quitarse la vida por motivos superficiales.

Así pues, como se puede apreciar, respecto a la literatura, Sánchez tiembién tiene mucho que decir: "Este fin de semana, recomiendo un comic maravilloso que se llama 'Vanguardia de una mujer'. Es una mujer de Clara Frutos que hace una reivindicación de todas las mujeres artistas de la Generación del 27, y sobre todo, se centra en la biografía de una poeta que se llamaba Concha Méndez. Espero que os guste".