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Nadie ha querido perderse la final del Mutua Madrid Open: lluvia de famosos en la final

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió acompañado de su mujer, Teresa Urquijo, para disfrutar de la jornada tenística en la Caja Mágica

Teresa Urquijo y Moreno y Jose Luis Martinez-Almeida.

Teresa Urquijo y Moreno y Jose Luis Martinez-Almeida. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Nadie ha querido perderse la final del Mutua Madrid Open en directo a pesar de celebrarse el Día de la Madre. Pero el encuentro entre Sinner y Zverev merecía tener un asiento en la Caja Mágica, donde se han dado cita numerosos rostros conocidos, destacando la presencia de Jaime de Marichalar o Xandra Falcó, así como Susana Uribarri; Juan Urquijo, Arturo Valls o Najwa Nimri.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó, derroche de felicidad en su primer plan tras convertirse en padres de su segunda hija.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó, derroche de felicidad en su primer plan tras convertirse en padres de su segunda hija. / EUROPA PRESS / Europa Press

Del mismo modo ha sido también el plan perfecto para disfrutar en pareja. Como no podía ser de otra manera, Feliciano López, director del torneo, ha ocupado su sitio junto a su mujer, la modelo Sandra Gago, que ha ejercido de perfecta anfitriona charlando con varios de los VIPS allí presentes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, antes del partido de la final individual masculino del torneo Mutua Madrid Open de tenis, entre el tenista italiano Jannik Sinner y el tenista alemán Alexander Zverev, este domingo en la Caja Mágica en Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, antes del partido de la final individual masculino del torneo Mutua Madrid Open de tenis, entre el tenista italiano Jannik Sinner y el tenista alemán Alexander Zverev, este domingo en la Caja Mágica en Madrid. / Chema Moya / EFE

Entre ellos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no ha faltado en esta última jornada, acompañado de su mujer, Teresa Urquijo. El matrimonio ha acudido una tarde más como ya hizo unos días antes cuando se mostraron muy naturales y cariñosos, como cualquier pareja de enamorados.

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Álvaro Mel y Anna Castillo en la final del Mutua Madrid Open de Tenis que se celebra en la Caja Mágica.

Álvaro Mel y Anna Castillo en la final del Mutua Madrid Open de Tenis que se celebra en la Caja Mágica. / EUROPA PRESS / Europa Press

La final del torneo de tenis organizado en la capital ha sido también el momento perfecto para Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Acaban de repetir paternidad con el nacimiento de su segunda hija, una niña a la que han llamado Simona, y con sus pequeñas a buen recaudo, han aprovechado para este plan en pareja. Con dos bebés en casa, cualquier momento que se precie para estar solos es perfecto y éste ha sido el idóneo para ellos.

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