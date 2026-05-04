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Nadie ha querido perderse la final del Mutua Madrid Open: lluvia de famosos en la final
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió acompañado de su mujer, Teresa Urquijo, para disfrutar de la jornada tenística en la Caja Mágica
CHANCE
Nadie ha querido perderse la final del Mutua Madrid Open en directo a pesar de celebrarse el Día de la Madre. Pero el encuentro entre Sinner y Zverev merecía tener un asiento en la Caja Mágica, donde se han dado cita numerosos rostros conocidos, destacando la presencia de Jaime de Marichalar o Xandra Falcó, así como Susana Uribarri; Juan Urquijo, Arturo Valls o Najwa Nimri.
Del mismo modo ha sido también el plan perfecto para disfrutar en pareja. Como no podía ser de otra manera, Feliciano López, director del torneo, ha ocupado su sitio junto a su mujer, la modelo Sandra Gago, que ha ejercido de perfecta anfitriona charlando con varios de los VIPS allí presentes.
Entre ellos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no ha faltado en esta última jornada, acompañado de su mujer, Teresa Urquijo. El matrimonio ha acudido una tarde más como ya hizo unos días antes cuando se mostraron muy naturales y cariñosos, como cualquier pareja de enamorados.
La final del torneo de tenis organizado en la capital ha sido también el momento perfecto para Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Acaban de repetir paternidad con el nacimiento de su segunda hija, una niña a la que han llamado Simona, y con sus pequeñas a buen recaudo, han aprovechado para este plan en pareja. Con dos bebés en casa, cualquier momento que se precie para estar solos es perfecto y éste ha sido el idóneo para ellos.
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