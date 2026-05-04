Kiko Rivera, dispuesto a operarse para revertir su vasectomía para ser padre con su nueva novia

Kiko Rivera se sinceraba hace varias semanas en una entrevista acerca de su amor por Lola García, confesando lo agradecido que estaba a su novia por haberle "elegido" y haberse quedado a su lado a pesar de saber que no podría darle lo que más deseaba, un hijo, debido a la vasectomía a la que se sometió hace unos años durante su matrimonio con Irene Rosales.

Algo que podría cambiar muy pronto, ya que según ha revelado este fin de semana el diario 'La Razón', el cantante de 'El mambo' estaría dispuesto a pasar por quirófano para someterse a una vasovasostomía para revertir su infertilidad y poder volver a ser padre junto a la bailaora.

Así, no solo cumpliría los deseos de la que es su pareja desde hace 5 meses, sino también los de Isabel Pantoja, que una vez recuperada la relación con su 'pequeño del alma' tras seis años sin hablarse habría expresado sus anhelos de tener otro nieto a pesar de que no tiene ningún contacto con los hijos de Isa Pantoja, Alberto (12) y Cairo, que en junio cumplirá dos años y al que ni siquiera conoce todavía.

"Ella estaría encantada de ser abuela de nuevo, en este sentido apoyaría totalmente a su hijo si este decidiera hacerse la vasovasostomía para intentar tener descendencia con su novia Lola", ha asegurado al periódico una fuente cercana a la tonadillera, que apunta que la viuda de Paquirri habría tenido un 'flechazo' con Lola al conocerla antes de iniciar su gira por América, y la habría acogido como a una hija.

Tras salir a la luz los planes de Kiko de someterse a una operación para poder tener un hijo con la bailarina -ya tiene a Fran con Jessica Bueno, y a Ana y Carlota con Irene Rosales- el dj ha reaparecido arropando a su novia en su carrera profesional.

Y después de mostrar su orgullo porque Lola haya sido reconocida como "mejor bailaora de flamenco y danza española" en Tarragona -"no solo me llena de alegría... Me llena el alma. Estoy profundamente orgulloso de ti, mi amor Por tu talento, sí... pero sobre todo por tu esfuerzo, tu constancia y la pasión que le pones a cada paso, a cada mirada, a cada escenario que pisas. No es solo un premio... es el reflejo de todo lo que llevas dentro" ha escrito en su último post de Instagram- ha acompañado a su pareja en su actuación en Móstoles con el espectáctulo 'Lorca es flamenco' este domingo.

Siendo el Día de la Madre, inevitable preguntar a Kiko si ha felicitado a Isabel Pantoja en esta fecha tan especial, y si es cierto que estaría dispuesto a someterse a una vasovasostomía para cumplir el sueño de Lola de ser madre. Pero, esquivo y muy serio -a pesar de que sí se detuvo a atender a unas fans-, ha dado la callada por respuesta y ha ignorado a la prensa.