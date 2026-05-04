Rosalía ya tiene caganer: después de 'Motomami' llega la versión 'Lux Tour'

Hace ya medio año que Rosalía estrenó su álbum 'Lux' después de tres años de inactividad. La cantante de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona) también ha tenido tiempo de aterrizar en Madrid y Barcelona para dar cuatro conciertos en cada ciudad.

Rosalía desplegó su espectáculo en el Movistar Arena de Madrid del 30 de marzo al 4 de abril. Poco después, hizo lo mismo entre el 13 y el 18 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, por lo que la resaca emocional de este tour aún se puede palpar.

La figura del 'caganer'

Y es que cuando aún quedan siete meses para las próximas Navidades, la empresa familiar catalana de Girona Caganer.com, especializada en la creación artesanal de 'caganers', ha sacado a la venta una nueva versión de estas figuras inspirada en el álbum 'Lux'.

El 'caganer' es una figura típica de los belenes (o pesebres) navideños, principalmente de Catalunya, que representan a una persona en cuclillas defecando con los pantalones bajados. Tradicionalmente, es un varón vestido con una faja campesina y una 'barretina' (gorro tradicional catalán de color rojo y negro en forma de bolso).

Esta figura se coloca escondida en un rincón del belén y simboliza la fertilidad, la buena suerte y la prosperidad para el año siguiente.

Homenaje a Rosalía

La empresa de estas típicas figuras presenta esta nueva versión explicando que "rinde homenaje a la artista catalana y su proyección internacional, acercando la tradición catalana a públicos de todo el mundo a través de piezas hechas de barro y pintadas a mano".

La nueva pieza viste con la misma prenda blanca que lleva la artista en la portada de su último álbum, así como también la misma expresión facial.

Sorteo de su segunda versión

A través de su cuenta oficial de Instagram, Caganers.com ha abierto un sorteo para celebrar esta novedad. La empresa regalará cinco figuras de este nuevo caganer a cinco personas diferentes. El sorteo está abierto hasta el próximo jueves, y el viernes anunciarán los ganadores, que podrán recoger su caganer en cualquiera de sus tiendas ubicadas en Barcelona, Girona, Madrid o Bilbao.

Para el resto de las personas que quieran adquirir su figura, pueden hacerlo por el precio de 25 euros, ya sea a través de la página web oficial de la empresa o en sus tiendas físicas.

No es la primera vez que la empresa gerundense dedica un 'caganer' a Rosalía. En el año 2019, reprodujo esta figura inspirada en su álbum 'Motomami' y fue uno de los más vendidos esas navidades.

Tres décadas de trayectoria

Caganer.com lleva más de tres décadas reproduciendo una de las figuras más típicas del belén en Catalunya en versión de famosos. Estas últimas navidades, la empresa de Torroella de Montgrí (Girona) estrenó piezas con las caras de la cantante Aitana, parejas del cómic y la animación como Mortadelo y Filemón, Rick y Morty, Zipi y Zape o Calamardo y Patricio, de Bob Esponja.

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También reprodujo a el Papa León XIV, la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, los futbolistas Pedri, Cubarsí y Raphinha del FC Barcelona, y también el Cat, la mascota del equipo. Estos son solo algunos ejemplos de todas las figuras que Caganer.com ha creado con la cara de famosos, que pueden llegar a ser políticos, del mundo del cine, superhéroes, deportistas e incluso personajes históricos.