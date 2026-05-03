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Vacaciones de primavera

Amber Heard, lejos de Hollywood: así es su vida privada y tranquila en Madrid

La actriz no está libre del foco público cuando decide pasar unos días de vacaciones por el país

Amber Heard reaparece para anunciar su nueva maternidad: madre soltera y de mellizos

La actriz Amber Heard.

La actriz Amber Heard. / GTRES / GTRESONLINE

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
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A mediados del año 2022 uno de los juicios más mediáticos de esta década llegó a su fin: el actor Johnny Depp ganó la demanda que le había interpuesto a su ahora exmujer, Amber Heard, por difamación.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' debía recibir 15 millones de dólares (casi 13 millones de euros) por parte de Heard, también actriz y modelo, la cual acusó a su exmarido de violencia de género

En el juicio se llegó a hablar de abusos físicos y de drogas, intentos de asesinato, amputaciones de partes de miembros, el uso de heces como venganza y trastarnos psicológicos.

Los actores Amber Heard y Johnny Depp.

Los actores Amber Heard y Johnny Depp. / Mike Lawrie / AGENCIA

De los EEUU a España

Después de seis semanas de graves acusaciones, la actriz tuvo que soportar que la lincharan en las redes sociales. Es por eso que, a partir de ese momento, Heard decidió desaparecer del foco mediático, aunque siguió publicando en sus redes sociales.

Pese a ello, la actriz no parece haberlo conseguido del todo, ya que trascendió hasta en dos ocasiones dónde se había establecido con su hija, Oonagh Paige Heard. Primero, se instaló en verano del año del juicio en Mallorca (Islas Baleares), en una pequeña localidad de Costix.

Una casa de 1,5 millones

Tras su estancia en las Islas Baleares, Heard decidió establecerse en Madrid, donde reside actualmente. La actriz eligió la colonia de El Viso, situada en el distrito de Chamartín. La vivienda tiene 253 metros cuadrados y la compró por un valor de 1,5 millones de euros

La exmujer de Johnny Depp lleva una vida privada y tranquila. Sin embargo, no está libre del ojo público cuando decide pasar unos días de vacaciones en otras localizaciones españolas.

Vacaciones en la Costa Brava

La última de estas ubicaciones ha sido la Costa Brava (Girona, Catalunya), donde se ha visto a la intérprete relajada y sonriente, junto con su hija Oonagh y sus mellizos Agnes y Ocean, nacidos en mayo de 2025, tal y como lo publicó la revista '¡Hola!'.

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La imagen muestra a la protagonista de 'Aquaman' con una vestimenta cómoda y veraniega, cargando con la melliza Agnes en un portabebés.

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