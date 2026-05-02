Marta Riumbau da la campanada y hace oficial su nueva relación: "Y ahora somos tres"

Revuelo en el mundo influencer gracias a la confirmación de Marta Riumbau. La creadora de contenido ha tenido a bien hacer oficial lo que era un secreto a voces desde hace unas semanas y es que está enamorada y feliz hasta el punto de compartirlo con sus seguidores con un bonito post en su perfil de Instagram en el que hace partícipe a su hija.

A través de un reel en el que se ve una larga carretera en Lanzarote aparece Marta, después su hija a la que coge de la mano para comenzar a andar y a ellas se une su actual pareja. De fondo se escucha 'I'll be missing you' de Puff Daddy y en la imagen puede leerse: "Estaba yo, luego llegó Julieta y ahora somos 3". De inmediato su muro se ha llenado de mensajes de cariño de sus amigas y seguidoras que no han dudado en felicitarle por su nueva situación sentimental, por haberlo compartido y especialmente por verla tan feliz. "Ganaste, amiga", escribe Ana Peleteiro. "Me muero de ilusión", dice Rocío Camacho.

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A pesar de que son varias las seguidoras que preguntan por la identidad de la nueva pareja de Marta, la mayoría de los comentarios coinciden en alegrarse porque la ex de Diego Matamoros ha encontrado por fin el amor y la frase más escrita en su muro es "te lo mereces".