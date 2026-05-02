La icónica tiara "rusa" de Cayetana de Alba, vendida por casi dos millones de euros por la galería estadounidense M.S. Rau

Trece años después la muerte de Cayetana Alba, su patrimonio artístico -y su nombre- sigue resonando las galerías de arte. Lo hizo primero por el cuadro de Renoir 'Le chapeau aux ceris', que fue de su propiedad y que su familia vendió tras su fallecimiento, y que este año ha regresado a España por la compra de un anónimo por casi 9 millones de euros y la gestión de M.S. Rau.

Y ahora esta conocida galería estadounidense vuelve adquirir protagonismo por la venta de 1,7 millones de euros de la tiara de Cayetana Fitz-James Stuart a un comprador anónimo. Esta joya guarda un gran parecido con los 'kokoshnik', una tipología de corona del imperio ruso, por lo que acabó denominándose la corona rusa con diamantes. "Se llegó incluso a relacionar –erróneamente– con el joyero de la madre del zar Nicolás II, la emperatriz María Fiódorovna de Rusia" , explica ARS Magazine

Vendida para comprar un caballo

La tiara llevaba en venta en la galería unos cuatro años, y los precios siempre han rondado los dos millones de euros. La duquesa de Alba heredó esta joya de su abuela, María del Rosario de Gutuba, pero se vio obligada a venderla para comprar un caballo a su hijo Cayetano en los años 90. "Tuve que vender la diadema rusa para que Cayetano se pudiera comprar un caballo maravilloso, Gigoló, y pudiera dedicarse a la equitación y competir”, explica en sus memorias 'Yo, Cayetana'. En ellas, habla de esta pieza como “una muy querida y simbólica para la Casa y para mí”.

La compraron primero la joyería Joseph Saidian & Sons por unos 200.00 euros. Tras esa primera venta, “la pieza fue expuesta en el museo Victoria&Albert (Londres) como parte de una muestra dedicada solo a las tiaras, y apareció junto a joyas de las coronas rusa y francesas que rara vez se ven”, añade la nota de la galería estadounidense que recoge 'El País' . Y acabó recalando en "joyeros y anticuarios Joseph Saidian and Sons, en Nueva York". M.S. Rau tuvo “hace algún tiempo la tiara, pero la devolvimos al propietario, un coleccionista particular”, asegura, en mensajes de WhatsApp, Bill Rau, dueño del negocio de arte. “Él es quien la ha vendido".

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La tiara fue confeccionada por la casa Ansorena de Madrid para la boda entre María del Rosario de Silva, heredera del ducado de Híjar, con Jaboco Fitz-James Stuart, duque de Alba –padres de Cayetana–, en 1920. Pero la duquesa de Alba la ha llevado en numerosas ocasiones. También sus nueras la lucieron durante sus bodas: María de Hohenlohe en su enlace con Alfonso Martínez de Irujo en 1977; y Matilde Solís, en el suyo con Carlos Martínez de Irujo en 1988.