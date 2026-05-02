Así es la casa de Pedri en Castelldefels: una finca de más de 5 millones, con vistas privilegiadas y Messi como nuevo vecino

Pedri llegó y besó el santo en el FC Barcelona. Pocos meses tardó el canario en consolidarse en el primer equipo desde su llegada en 2020, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Actualmente, el futbolista también lo es tanto para Hansi Flick como para Luis de la Fuente en la selección española. Una de las claves del éxito es que el '8' cayó de pie en la Ciudad Condal, donde está encantado de vivir.

Por esta razón, Pedri ha dado un paso al frente y ha decidido comprar un terreno en Bellamar, el barrio más exlusivo de Castelldefels. Se trata de dos parcelas que cuentan con una superficie total de 3.672 metros cuadrados, según avanzó en exclusiva el medio 'Culemanía'.

Sin embargo, cuando adquirió la vivienda, la superficie únicamente tenía 285 metros cuadrados y era una casa muy antigua, databa de 1959. Los antiguos propietarios contaban con una vivienda de 199 m2, un almacén de 66 m2 y un parking de 20 m2.

La transacción se llevó a cabo en 2024, pero no fue hasta el 2 de febrero de 2025 cuando le concedieron la licencia de obras. Después de casi más de un mes y medio, el canario decidió poner en marcha la obra, concretamente el 23 de mayo de 2025, aunque se espera que no finalice hasta mayo de 2028, lo que supone una duración total de tres años.

Pedri opta por un diseño minimalista

No es una obra nada sencilla, por la que Pedri ha decidido contratar a un prestigioso despacho de arquitectura valenciano, Fran Silvestre Arquitectos, pero también en una constructora catalana afincada en Sitges, Tomás Gracia Corporación.

El despacho valenciano es especialista en el diseño minimalista, lo que será la casa de Pedri, donde todo el detalle estará controlado, mimando cada espacio de la vivienda. Uno de sus lujos será una elegante piscina de diseño. Además, la vivienda tiene unas vistas espectaculares, como se puede ver a través de las fotografías de 'Culemanía'.

El motivo por el que tardarán tanto tiempo en acabarla es el derribo de la vivienda anterior y los exhaustivos trabajos de excavación, debido a que gran parte de las viviendas están cimentando sobre cuestas pendientes, lo que supone la necesidad de nivelar el terreno.

¿Cuánto dinero se ha gastado?

El '8' del Barça se ha gastado más de cinco millones entre la compra del terreno, los trabajos de adecuación y la construcción, según informó 'Culemanía'.

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