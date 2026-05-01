Una segunda empleada doméstica demanda a Kylie Jenner por acoso y humillaciones

Una ex empleada doméstica de Kylie Jenner ha presentado una demanda en su contra. La acusa de discriminación racial, acoso y de no pagarle correctamente. La información ha sido publicada por Los Angeles Times y se suma a otra ex empleada que acuso a la miembro del clan Kardashian y empresaria cosmética de discriminación y ambiente de trabajo tóxico.

Según la demanda, el trato hacia la trabajadora empeoró en 2023, cuando empezó a tener una nueva supervisora, que supuestamente se burlaba de su acento y su situación migratoria.

La mujer afirma que dejó el trabajo en 2025 después de sufrir represalias, tener acceso limitado al baño y padecer problemas emocionales.

La demandante, Juana Delgado Soto, presentó la denuncia contra varias personas y empresas relacionadas con Jenner. Entre las acusaciones están discriminación racial, acoso y no haber evitado estas situaciones.

Soto empezó a trabajar en 2019. Dice que nunca le daban descansos adecuados, y que todo empeoró en 2023 cuando cambió su supervisora.

En 2024, presentó una queja a recursos humanos. Allí denunció que su supervisora la insultaba, se burlaba de su acento, su origen y su situación migratoria.

Aunque la supervisora fue suspendida por un tiempo, luego volvió a su puesto. Después de eso, según la demanda, tomó represalias contra Soto: le bajó el sueldo por hora, le dio más trabajo del debido y le cambió el horario.

La demanda, obtenida por el Los Angeles Times, incluye más detalles de las acusaciones de Soto. Por ejemplo, dice que la obligaron a perderse su fiesta sorpresa de cumpleaños para trabajar en una cena de Kylie Jenner. También asegura que no le dieron tiempo suficiente para hacer duelo por la muerte de su hermano.

Soto afirmó que otros empleados decían que ella mentía sobre la muerte de su hermano y que la hacían recoger basura que ellos mismos tiraban al suelo.

La situación empeoró en abril de 2025, cuando Soto escribió una carta larga a Jenner explicando sus quejas sobre el trato recibido. Según la demanda, dejó la carta en la camilla de masajes de Jenner justo antes de una de sus citas.

Según la demanda, Soto escribió: «Necesito decir lo mal que me siento por el trato psicológico que estoy recibiendo» y también pidió disculpas por haber contado lo que estaba pasando.

Soto dice que, al día siguiente de dejar la carta en la camilla de masajes de Kylie Jenner, la amenazaron con despedirla.

Además, según la demanda, le dijeron que no podía mirar ni sonreír a Jenner, y que si la veía tenía que “desaparecer”.

Soto también asegura que le limitaron el acceso al baño, la obligaron a limpiar la caseta del perro de Kylie Jenner y que no le dejaban beber agua de la casa, a la que llamaban “el agua de Kylie”.

En agosto de 2025, envió un mensaje a sus supervisores para renunciar. En él decía que no podía más, que la maltrataban todos los días, que tenía ansiedad, no podía dormir y que nadie la ayudaba.

Los representantes de Jenner no han hecho comentarios por el momento. La influencer es la mujer más seguida en Instagram, con 390 millones de followers.