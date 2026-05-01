Royals
Andrew Morton golpea de nuevo: cinco horas de conversaciones inéditas de la princesa Diana desafían su imagen pública de víctima
Las grabaciones, realizadas en 1991, revelan pensamientos inéditos sobre su exmarido Carlos, Camila y el príncipe Andrés
La productora Love Monday y el biógrafo Andrew Morton acceden a cinco horas de conversaciones privadas que rompen con la imagen de víctima
EFE
Una serie documental presentará por primera vez grabaciones inéditas de la princesa Diana de Gales (1961-1997) que permanecieron ocultas durante décadas, y explorará "la vida jamás contada" de la carismática aristócrata de la familia real británica.
La productora británica Love Monday, junto al biógrafo Andrew Morton y su confidente James Colthurst, ha obtenido acceso exclusivo a cinco horas de conversaciones grabadas en 1991 que desafían la imagen tradicional de Diana como víctima para revelar una narrativa mucho más compleja sobre su identidad, según informó este jueves Deadline.
Esta serie documental, todavía sin fecha de estreno, constará de tres partes y tendrá por título 'Diana: The Unheard Truth' ('Diana: La verdad silenciada').
Las grabaciones revelarán los pensamientos de Diana sobre su exmarido Carlos, ahora rey Carlos III, su esposa Camila e incluso Andrés Mountbatten-Windsor, quien entonces era el príncipe Andrés.
También prevé incluir testimonios de las personas más cercanas a Diana, como una compañera de colegio que nunca antes había hablado ante las cámaras o el peluquero que la acompañó durante toda la década de los noventa.
Considerada una de los miembros más queridos y carismáticos de la familia real británica, Diana de Gales se consolidó además como una influyente pionera de la moda cuyo estilo sigue inspirando a nivel global. Su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico en 1997 en París causó un gran impacto global y dejó un legado que todavía perdura en la sociedad actual.
Su vida y legado han inspirado numerosas producciones en el cine y la televisión a lo largo de los años, como la película 'Spencer', protagonizada por Kristen Stewart, o la exitosa serie de Netflix 'The Crown', que narra su compleja relación con la familia real británica.
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