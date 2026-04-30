Redes sociales
Polémica en Instagram: la IA recomienda productos con la imagen de 'influencers' sin su consentimiento
La nueva función en pruebas de la red social, basada en inteligencia artificial, desata críticas entre creadores por el uso comercial de sus contenidos sin aviso ni compensación
Instagram se encuentra en el centro de la polémica tras introducir una nueva funcionalidad. Los 'influencers' de la plataforma han estallado contra la red social, que ha empezado a utilizar sus propias imágenes para recomendar productos generados por inteligencia artificial sin avisarles y sin pagarles comisión.
La aplicación ha introducido un sistema llamado 'Shop the look', un botón sencillo que permite a los usuarios comprar el 'outfit' que visten sus creadores de contenido favoritos. Sin embargo, en este caso, se trata de productos sugeridos automáticamente por IA, no siempre el producto real que luce cada creador, incluyendo imitaciones o artículos de otras marcas.
Poco a poco, algunos 'influencers' han denunciado públicamente que la plataforma estaba asociando su imagen a productos que no habían seleccionado. “Cuando los seguidores hacen clic en el botón, Instagram les muestra sugerencias generadas por IA. No son enlaces de afiliados. No son marcas que yo haya elegido. No son productos que yo recomendaría”, explicó una creadora. “Están usando mis imágenes para vender productos para su propio beneficio”, añadió.
Según su testimonio, no fue consciente de esta práctica hasta que una seguidora se lo advirtió. Además, asegura no haber recibido compensación alguna por posibles ventas generadas a través de esta herramienta, que actualmente se encuentra en fase de prueba para un número limitado de usuarios.
Aunque los usuarios aceptan ciertos términos y condiciones en Meta al subir contenido, se abre un debate legal cuando se trata de utilizar esa imagen con fines comerciales directos sin consentimiento.
Desde la compañía aseguran que se trata de una prueba limitada en mercados como Estados Unidos y Canadá, diseñada para mejorar la experiencia de compra dentro de la aplicación, según un comunicado recogido por 'El País'.
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