Paloma Segrelles y su madre, Paloma de Arezana, reaparecen tras la muerte de su padre: ""No estamos para estar en ningún sitio. Pero hay que estar y se está. El trabajo es el trabajo"

Paloma de Arezana y su hija, Paloma Segrelles, sufrían el pasado 5 de abil uno de los reveses más dolorosos de sus vidas con el fallecimiento de su marido y padre respectivamente, Francisco Segrelles, a los 90 años tras un empeoramiento en su delicado estado de salud que en los últimos tiempos le había alejado de la vida pública.

Una muerte que la presidenta y la vicepresidenta del Club Siglo XXI, destrozadas, prefirieron llevar en la más estricta intimidad, y que no trascendía hasta varios días después, causando un gran impacto porque el abogado, diplomático y capitán de navío fue un rostro destacado en la alta sociedad madrileña y en los círculos políticos y literarios debido a su intachable trayectoria profesional.

Paloma Segrelles madre e hija durante la celebración del 50º aniversario del Club Siglo XXI. / José Ruiz / Europa Press / Europa Press

A la espera de fijar una fecha para la celebración de una misa funeral en su memoria para que sus amigos puedan despedirse de Francisco Segrelles -entre ellos Paloma Cuevas, íntima amiga de su hija desde hace años- Paloma madre e hija han reaparecido en el coloquio que el Embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha protagonizado en el Club Siglo XXI, que recientemente ha celebrado con la presencia del Rey Felipe VI el 50º aniversario de su creación.

"Aquí vales o no vales porque es muy complicado. Creo que el éxito del club es mantenerte siempre en primera fila con actos muy interesantes según el momento. Hemos tenido al embajador de Irán y mañana tenemos al de Israel. Ahora mismo que estamos en plena guerra y hay negociaciones, yo creo que es muy interesante. El siglo XXI siempre está al día de lo que pasa. En este momento hay una guerra que además nos toca a todo, a Europa, a España, el petróleo, etc. Entonces hemos visto que era importante, Paloma la ha llevado, es la que ha conectado, que fue importante que venían los dos embajadores para ver qué tenían que decir cada uno en su país. Por eso viene uno hoy y otro mañana" ha expresado Paloma de Arezana orgullosa de continuar al frente de la asociación a pesar de que están siendo momentos muy complicados a nivel personal.

Y es que como reconoce Paloma Segrelles, "como dice mi madre, el que tiene que hacer una obra de teatro... Cuando salgo, ahí está, pues aquí estamos". "No estamos para estar en ningún sitio, esa es la realidad. Pero hay que estar y se está. El trabajo es el trabajo. No hemos hecho ninguna sala pública todavía, pero había que seguir. Hay que seguir, por supuesto" ha confesado sin ocultar su desolación por la pérdida de su padre.

Como admiten, el Club Siglo XXI está siendo una válvula de escape y es en lo que se han volcado tras la muerte de Francisco Segrelles: "Hemos cumplido 50 años y ahora vamos a por los 100".