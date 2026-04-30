Jordi Cruz, sobre la polémica de los becarios: "Al dia siguiente tenia pintadas en la puerta con la palabra 'explotador'"

Quedan apenas unas horas para el puente de mayo. Este viernes 1 de mayo es el Día del Trabajador, una festividad nacional que permite a los españoles tener un fin de semana de tres días. Justamente, en esta fecha se cumplen nueve años de una polémica en torno al debate del empleo. En 2017, Jordi Cruz, jurado del programa de concurso gastronómico 'Masterchef' y propietario del restaurante ABaC con tres estrellas Michelin, fue 'trending topic' en redes sociales por unas controvertidas declaraciones.

Los antecedentes de la polémica

La polémica empezó a finales de abril, cuando un reportaje de 'El Confidencial' explicaba "la miseria de ser becario" de Martín Berasategui y Dabiz Muñoz, dos chefs españoles con dos y cuatro estrellas Michelin respectivamente. El artículo contaba como un alumno en prácticas pasaba "16 horas a palos y sin cobrar".

A raíz de este escándalo, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, su compañero en el programa, se pronunciaron sobre ello. En ese momento, los medios de comunicación dieron a entender que el chef de tres estrellas estaba de acuerdo con que los becarios no cobraran ningún sueldo.

Los miembros del jurado de "MasterChef": Samanta Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. / Alberto Paredes / Europa Press

Sin embargo, Cruz se ha pronunciado casi diez años después, aclarando la situación en el pódcast 'B3tter' (una marca española de 'snacks' saludables), fundado por Àlex Boisset y Adrià Cruz.

"Escribió lo que le dio la gana"

El fundador de ABac explica que cree "en esa persona que termina su formación y viene a pasar tres meses contigo para aprender". El problema surgió cuando se malinterpretaron esas palabras y fueron sacadas de contexto, por lo que mucha gente creyó que el chef defendía el "trabajar gratis".

Además, la polémica tuvo más repercusión de la que debía cuando un periodista decidió publicar esa noticia el Día del Trabajador, en un contexto donde ese año los sindicatos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) salía a las calles exigiendo acabar con la precariedad en los empleos. "El periodista de turno escribió lo que le dio la gana y reservó la noticia durante dos semanas para publicarla el día 1 de mayo, Día del Trabajador. La colgó diciendo que yo defendía el trabajar gratis", explica Cruz.

Pintadas en la puerta de ABaC

La polémica tuvo tal impacto que el jurado de 'Masterchef' recuerda como, días después de que se hiciera pública esa noticia, "me apareció un señor en el restaurante y me dijo que era gestionador de crisis". Jordi Cruz le respondió que él no tenía ningún aprieto, a lo que el señor replicó: "Sí, la vas a tener".

Y esto no es todo. El establecimiento de ABaC también sufrió las consecuencias de la polémica: "Al dia siguiente tenía pintadas en la puerta de ‘explotador’", cuenta el chef.

El restaurante barcelonés ABaC del chef Jordi Cruz. / Quique García / EFE

50 alumnos en prácticas

Jordi Cruz ha defendido que, a pesar de que "históricamente muchos restaurantes se han alimentado de eso [los becarios], yo y mis tres estrellas nunca lo han hecho". Para ejemplificarlo, lo ha comparado con el restaurante El Bulli, fundado por los chefs españoles Ferran Adrià y Albert Adrià, que fue reconocido el mejor restaurante del mundo durante cuatro años consecutivos (2006-2009) por la revista 'Restaurant'.

El mejor restaurante llegó a tener 50 alumnos en prácticas, a diferencia del ABac, que, como mucho, acogían a tres o cuatro, explica Cruz. Además, el chef asegura que "tenemos convenios con escuelas, pero nosotros siempre hemos tenido el equipo suficiente y no dependemos de la gente que viene a aprender".

Gente que no quiere escuchar

Jordi Cruz cuenta que vivió la polémica con mucha frustración porque "te están tratando de algo que no eres". En su momento, el jurado de 'Masterchef' intentó pronunciarse al respecto y defender su persona, sin embargo, "hay gente que no quiere escuchar. Te ponen una etiqueta y de ahí no te sacan”, explica el tres estrellas.

Pero aunque Cruz intente alejarse de cualquier polémica, este mes de abril el programa donde hace de jurado ha vuelto a ser el foco de atención.

Del cerdo al entrecot

Esta vez las causas giran en torno a la religión. En esta decimocuarta edición, una de las concursantes es Soko, de 27 años, una mujer española con familia originaria en Gambia. Soko es musulmana y, por tanto, su religión es el Islam.

En uno de los retos del programa, la joven debía elaborar una plato que combinara sabores dulces y salados, pero Soko se encontró con la ausencia de variedad de carnes, donde solo había cerdo.

El problema está en que su religión considera al cerdo como un animal sagrado, por lo que no pueden ni cocinarlo ni comerlo. Cruz explica en este pódcast que nadie del jurado obligó a la joven a trabajar con cerdo, el problema era otro: como alternativa Soko usó una pieza entera de entrecot para hacer un fondo de carne, por lo que el desperdicio alimentario fue muy grande.

Una situación "cogida con pinzas"

La decisión del jurado fue darle el delantal negro, es decir, directa a la prueba de eliminación. El chef cuenta que, de nuevo, la situación se "cogió con pinzas" y los medios de comunicación contaron que Cruz se enfadó con Soko por no cocinar con cerdo, hecho que "no es verdad".

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Por último, el fundador de ABaC afirma que lo mejor que se puede hacer cuando uno se encuentra en unas polémicas como esta es callar y dejar que el tiempo pase, para no meter más leña al fuego.