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Felipe VI expide la carta de sucesión para Álvaro Vargas Llosa como Marqués de Vargas Llosa
La sucesión del marquesado, vacante por el fallecimiento del Nobel en abril de 2025, ha sido autorizada por el Rey Felipe VI
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El Rey Felipe VI ha expedido una carta de sucesión en favor del periodista Álvaro Vargas Llosa como heredero del título de Marqués de Vargas Llosa, concedido a su padre, Mario Vargas Llosa, por Juan Carlos I.
En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Álvaro Vargas Llosa ha mostrado la misiva del jefe de Estado, en la que autoriza la sucesión del marquesado, vacante por el fallecimiento del Premio Nobel en abril de 2025.
"Cumpliendo el deseo de mi padre, recibo y agradezco la Real Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Vargas Llosa que ha expedido en mi favor Don Felipe VI como heredero del Título que Don Juan Carlos I otorgó a Mario Vargas Llosa tras obtener el Premio Nobel de Literatura", ha escrito el periodista.
El Rey Juan Carlos I otorgó a Mario Vargas Llosa el título nobiliario en febrero de 2011 en virtud del artículo 62 de la Constitución Española, que le atribuye al monarca el "conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes".
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