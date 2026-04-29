Icono de estilo
Zendaya, reina absoluta de la Met Gala, con ocho 'looks' inolvidables: vota tu favorito
La protagonista de 'Euphoria' y 'Dune' siempre clava el tema de la noche los 'Oscar de la moda', desde el homenaje a Juana de Arco vestida de Versace a su look ‘camp’ como una moderna Cenicienta, o los dos firmados por John Galliano de 2024, y Louis Vuitton, en 2025
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Zendaya, el icono de estilo de la generación Z es también la reina de las alfombras rojas, sean citas tan importantes como los Oscar, donde suele colarse en las listas de las mejor vestidas, o en 'premieres' como las de 'Dune: Parte 2', donde impactó con aquel 'vintage' de androide que rescató de la colección de otoño de 1995 de Thierry Mugler.
La actriz de 'Challengers' y 'Euphoria' es otra de las que más brilla en una de las citas de la moda más importantes del año, la Gala Met. Lleva asistiendo al sarao de Anna Wintour desde 2015, y en 2024, además, ejerció de anfitriona, junto a Jennifer López, Bad Bunny y Chris Hemsworth.
Si vuelve a asistir a la Gala Met 2025, cuyo tema del año es 'Superfine: Tailoring Black Style' ('Impecable: la confección del estilo negro'), seguramente lucirá uno de los mejores 'looks' de la noche. A continuación, repasamos los siete maravillosos con los que ha deslumbrado hasta ahora en las escalinatas del Met.
Con apenas 18 años, Zendaya hizo su primera aparición estelar en la Gala Met. Eligió un estilo astral inspirado en la nación asiática, dejando ojiplático al mundo entero
con un vestido de Fausto Puglisi con una falda relieve roja y una cauda larga, enmarcada por los bordados solares. Todo un símbolo de su ascenso en el mundo de la moda como una joven promesa.
En su segunda aparición en la alfombra roja del Met, Zendaya brilló de nuevo. Esta vez, gracias a vestido de Michael Kors, completamente bordado con lentejuelas que reflejaban la luz, creando una imagen glamorosa y futurista. Tecnología y moda, un binomio con el que ella suele inspirarse para elegir sus mejores 'looks'.
En homenaje a 'Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between', el tema de la exposición de la Met Gala de 2017, Zendaya llevó uno de los 'looks' más glamurosos que se le recuerdan: un vestido de larga cola y falda abullonada, colorido y vibrante de Dolce & Gabbana, con original estampado tropical, una oda a las flores favoritas de Kawakubo. Pero ese año, además de por su 'outfit', Zendaya impactó por su belleza deslumbrante, y un cabello que aún se recuerda.
Conocido como el 'look' de Juana de Arco, la aparición de Zendaya en la Met Gala 2018 supuso su coronación como icono de la moda. En esta ocasión no lució su melena rizada, sino que llevó un corte bob rojizo con microflequillo y un vestido con armadura completa de Versace. La verdad es que clavó el tema de aquel año: 'Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica'.
Zendaya pasó de ser un personaje histórico a uno de cuento. En 2019 se convirtió en una Cenicienta Disney de carne y hueso de la mano de Tommy Hilfiger que firmó un espectacular diseño con luces. La guinda la puso su famoso estilista, Law Roach, que acompañó a la actriz disfrazado de Hada Madrina.
Primer vestido de John Galliano de la noche. Este, de la Maison Margiela, de corte sirena muy ceñido con tirantes asimétricos, escote corazón y una voluminosa falda con cola de lamé y organza con corte al bies sobre un corsé de satén de duquesa. Bajo el atuendo llevaba unos altísimos tacones de Christian Louboutin. El diseño tenía un estampado de rayas en azul pretróleo y gris oscuro y presentaba racimos de uvas en la cadera y el brazo, un gran volante en un lado y un colibrí azul en un hombro. De esta manera, la intérprete ha recreado su propio 'jardín del tiempo'. Inolvidable.
El segundo vestido de la noche también lo firmaba John Galliano, pero era un modelo 'vintage', perteneciente a la colección Alta Costura Primavera/Verano 1996 de Givenchy, de cuándo el diseñador gibraltareño estaba al mando antes de Alexander McQueen. El vestido destacaba por su imponente corsé con mangas en escote bardot y una voluminosa falda totalmente negro. El tocado floral, obra del sombrerista irlandés Philip Treacy que creó para el desfile Primavera/Verano 2007 de McQueen, rompía la oscuridad del estilismo, simulando un ramo de rosas de colores. De nuevo, una nueva reinterpretación de la actriz de su propio jardín del tiempo.
En su séptima Met Gala, Zendaya no solo se ajustó a la perfección al código de vestimenta requerido por Anna Wintour, sino que volvió a bordar su interpretación. El traje no hace al sastre, pero el sastre sí hace al traje, en el caso de la protagonista de 'Euphoria'. Tan sobria como sensual, y recordando mucho a la Bianca Jagger que pisaba Studio 54 en los 70, dio otra lección de estilo, de nuevo bajo la dirección de su estilista Law Roach. Lo hizo con un diseño personalizado de Louis Vuitton firmado por Pharrell Williams.
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