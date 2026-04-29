Miguel Urdangarín cumple 24 y se independiza en Madrid con su novia Olympia Beracasa

El de la Infanta Sofía, que este miércoles cumple 19 años, no es el único cumpleaños que estos días celebra la Familia Real, ya que este jueves 30 de abril el tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Miguel, cumple 24 años en el mejor momento de su vida.

Y es que tal y como revela este miércoles la revista ¡Hola!, después de una temporada residiendo en el Palacio de La Zarzuela con su abuela la Reina Doña Sofía, el sobrino del Rey Felipe VI ha decidido independizarse y ya comparte casa con su novia Olympia Beracasa en Madrid.

Fue a principios de 2026 cuando, confirmando que su historia de amor está plenamente afianzada después de dos años juntos, Miguel y la hija del millonario venezolano Alfredo Beracasa y de la exmodelo estadounidense Elizabeth Kane comenzaban un nuevo capítulo en su historia de amor alquilando un apartamento en el centro de la capital que han convertido en su refugio y en el mejor escenario para contruir un futuro en común.

El nieto del Rey Juan Carlos lleva una vida de lo más discreta y, lejos del protagonismo mediático de sus primos Froilán -que este miércoles protagoniza la portada de la revista Semana muy bien acompañado por una atractiva joven con la que disfrutó de un paseo en el que no faltaron los abrazos ni las confidencias- y Victoria Federica, disfruta de un día a día tranquilo con su novia centrado en su trabajo en un fondo para la creación de espacios sostenibles para la ciencia y la innovación.

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Miguel y Olympia se conocen desde que eran unos niños porque ambos estudiaron en el prestigioso colegio Ecolin en Ginebra, pero fue en Madrid cuando sus caminos volvieron a cruzarse hace dos años e iniciaron una relación sentimental que se consolida a pasos agigantados lejos de los focos. Y buena prueba de ello es que la venezolana es una más en la familia de su pareja, como demostró asistiendo al almuerzo que los Reyes Felipe y Leizia ofrecieron el pasado octubre en el Palacio Real del Pardo con motivo de la entrega del Toisón de Oro a Doña Sofía.