Jessica Goicoechea y Manu Moreno, reconciliación a la vista

Este miércoles, con el "peso de la astenia primaveral" sobre los hombros y nuestras Mamarazzis algo "dispersas", ha llegado un nuevo episodio del pódcast del corazón de EL PERIÓDICO. Tras una breve conversación sobre la menopausia, Laura Fa y Lorena Vázquez se han remangado con un "vamos al lío" para repasar la elección universitaria de la princesa Leonor y otras novedades en torno a la Casa Real, el documental sobre la duquesa de Alba o la participación de personajes públicos como Jordi Cruz o Laura Escanes por algunos pódcast de renombre, así como el emocionante paso de Silvia Abril por el programa de radio 'Llapis de memòria'. También ha habido tiempo, por supuesto, de repasar las últimas informaciones en torno al exilio voluntario de Julio Iglesias y actualizar el supuesto vínculo entre Jessica Goicoechea y El Mago Pop, explicado en el capítulo anterior.

Leonor se decanta por la educación pública (y sin trato de favor)

Esta semana ha caído sobre la actualidad la noticia de que la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública de Madrid. Una decisión que que sigue los pasos del rey Felipe VI, pero que rompe con la tradición de los hijos de las infantas, quienes acudieron a centros privados. Cabe recordar el caso de Froilán, que "tripitió" en la ESO antes de acabar trasladándose a otro centro.

Pero, ¿cómo sabe ya dónde estudiará si todavía no se han realizado las pruebas de acceso a la universidad? Las Mamarazzis aclaran que no es un trato de favor: las personas graduadas del Bachillerato dual tienen un 8% de las plazas reservadas, y la revisión del expediente se realiza de forma anónima, sin saber a quién pertenece.

Mientras tanto, la infanta Sofía, que cumple años, sigue siendo "personaje secundario de por vida". Estudia la misma carrera en una universidad de Lisboa, con el añadido de Relaciones Internacionales, y aunque no está tan metida en el foco mediático, no podrá tener una vida normal: su padre firmó que no puede trabajar de forma remunerada. Sea como sea, el año que viene estudiará en París y el siguiente, en Berlín.

Y ojo, porque Froilán es portada de 'Semana', y por una vez no es por dispararse en el pie, por acudir a locales de intercambio de parejas o por "tripitir". Parece que el hijo de la infanta Elena está viviendo una bonita historia de amor con una "atractiva joven" todavía anónima, después de ser cazados paseando juntos por Madrid. Comparten portada con la reacción de Tana Rivera a la cogida de Roca Rey, que ya ha recibido el alta hospitalaria. Del torero, las Mamarazzis opinan que es un "flipado" después de que, al salir del hospital, atendiera a los medios diciendo que habían cruzado líneas rojas: "Si no quieres medios, no los atiendas y ya está", zanjan. Las periodistas aprovechan, además, para reivindicar su posición contraria al maltrato animal.

Nuevo documental sobre "la Duquesa de todos"

Las Mamarazzis se han detenido también en el documental 'Cayetana, la duquesa de todos', disponible en Netflix y organizado por Cayetano, que se ha asegurado de que Genoveva Casanova tenga su aparición en pantalla pese a no decir nada relevante más allá de subrayar el carácter de la protagonista, la duquesa de Alba. En cambio, Fernando Martínez de Irujo, uno de los hijos menores, solo aparece en forma de voz, no en imagen. Tampoco aparece su otro hijo Jacobo, aunque la primera mujer de este, Eugenia M. de Castro, gran amiga de la duquesa. Por si fuera poco, a la larga lista de testimonios –entre quienes se encuentran, también, Victorio y Lucchino o Los Morancos– se incluye, además, el archivo privado de Cayetana.

Las periodistas recuerdan que, tras casarse con Luis Martínez de Irujo, la duquesa estuvo seis meses de viaje de novios. Casi nada. También era la única que no tenía que inclinarse ante la reina de Inglaterra, dado que tenía más títulos que ella. Pero si hay algo que sorprendió a Fa fue la rajada de su hijo mayor Carlos cuando afirma "con total naturalidad" que para su madre solo existían los hijos de Cayetano y la hija de Eugenia; los otros "como si no existieran". Su hijo Cayetano, además, está dolido porque cree que debería haber sido el heredero.

También su viudo, Alfonso Díez, ahonda en el documental en cómo se conoció con la duquesa. En su momento, todos pensaron que se había acercado a ella por dinero, pero las Mamarazzis recuerdan que fue Felipe González quien medió para proponer que Cayetana dejase la donación hecha en vida y evitar así discordancias entre los herederos.

Famosos y pódcast: el cóctel de la polémica

Por su parte, Tamara Gorro es portada de 'Diez Minutos' tras ser captada discutiendo con su marido Cayetano Rivera. Las imágenes corresponden al momento previo a que ella, en Sevilla, cogiese el AVE hacia Madrid. No parece que la cosa haya ido a más y debió haber reconciliación, según las Mamarazzis. Y hablando de Cayetano Rivera, Jordi Cruz ha soltado un "cotilleo" durante su paso por: el chef cuenta en 'Better Pódcast' que fue el torero quien le ofreció un porro en casa de Eva González; una mala experiencia con las drogas que involucra –suponemos que a su pesar– al torero madrileño.

Y siguiendo con los pódcast, Vicky Martín Berrocal entrevistó en el último episodio de su formato de entrevistas 'A solas con...' a nada más y nada menos que Laura Escanes. Pese a que estuvo "muy bien", la conversación ha arrastrado polémica por los titulares que vinculaban ciertas declaraciones —manipuladas, según la 'influencer'— con Risto Mejide. La mayor parte de esos comentarios, recuerdan las periodistas, iban dirigidos a su otra expareja Álvaro de Luna, con quien sí lo pasó fatal por una supuesta infidelidad: "la mintió en su cara" antes de volver con su ex.

La 'influencer' salió al paso para denunciar la intención maliciosa de esas declaraciones —"cuando te dan titulares, ¿qué necesidad de cambiarlos?", se suman Fa y Vázquez—, y a las Mamarazzis les consta que Risto también estaría "molesto". A juzgar por las últimas apariciones del presentador en redes, él debe estar un poco cansado de que ella hable recurrentemente sobre la relación que mantuvieron. ¿Habrán estado en contacto recientemente para hablarlo en privado?

Silvia Abril y el "control" de la prensa del corazón

Sin salir de los formatos de audio, Silvia Abril estuvo en 'Llapis de memòria', el espacio radiofónico en el que se hace repaso de la vida de un famoso a partir de una banda sonora elegida por el propio protagonista. La cómica dejó un momento emotivo "muy bonito" al hablar entre lágrimas de su marido Andreu Buenafuente con 'Sort de tu', de Oques Grasses, sonando de fondo.

Eso sí, las Mamarazzis creen que se equivoca al decir que ella y Buenafuente "han sabido controlar" a la prensa del corazón, como si fuesen animales. Según las periodistas, puedes prestarte a salir más o menos, pero no puedes evitar aparecer en titulares si eres noticia.

Julio Iglesias no piensa en volver a España

Encarando la recta final del episodio de esta semana, las Mamarazzis se hacían eco de que 'Informalia' destaca que Julio Iglesias "no va a pisar suelo español (de momento)". Es más, el cantante no tiene intención siquiera de venir a su mansión gallega de vacaciones. Será Miranda la que viaje, pero él se mantendrá al margen tras la "campaña de desprestigio" que considera haber sufrido y de que se hablase públicamente de sus problemas de movilidad y salud, algo que hizo justamente su amigo Carlos Herrera.

A todo esto se suma la cita judicial del próximo 28 de mayo: el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, y los periodistas del medio están citados a declarar por la demanda de injurias y calumnias interpuesta por el artista después de destapar la cadena de presuntos abusos sexuales a sus trabajadoras domésticas.

Jessica Goicoechea y El Mago Pop: aquí no ha pasado nada

Y para cerrar, de nuevo, la noticia "muy bomba" del pasado episodio. Una noticia confirmada por Javi Hoyos y adelantada por el 'Que no surti d'aquí' sobre Jessica Goicoechea, Antonio Díaz (El Mago Pop) y un supuesto "rollete" entre ambos. La reacción de la 'influencer' no se ha hecho esperar y ya ha comparecido en redes sociales para desmentir que exista una relación entre ellos. Con todo, las Mamarazzis apuntan que Hoyos tiene en su poder imágenes en las que los famosos salen "morreándose". Cabe recordar que nadie puso etiqueta de novios, pero ella había acudido a varias funciones del ilusionista y, como aseguran las periodistas, "no era cosa de una semana" (ha habido como mínimo dos encuentros de cercanía, "de rollo").

Jessica Goicoechea y Manu Moreno, reconciliación a la vista

Lo que sabemos es que la 'influencer' estaba intentando volver con su novio, el jugador de rugby y modelo Manu Moreno, a quien le preocupaba que estas informaciones apuntasen a una relación seria entre el ilusionista y la que era su pareja. La intención de Goicoechea, según las Mamarazzis, es bajar el suflé del asunto para retomar esta relación y "que parezca que no ha pasado nada entre ellos". El deportista es conocedor del "rollete", confirman las periodistas, aunque dejan la incógnita en el aire: "Si los tiempos le cuadran y deciden volver, eso no lo sabemos".

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