Armario MAGA
¿Llevó la esposa de Pete Hegseth un vestido de Temu de 42 dólares a la cena de corresponsales de la Casa Blanca?
Jennifer Rauchet acudió a la cita en la Casa Blanca el fin de semana pasado con un diseño rosa empolvado que varios usuarios han identificado con modelos de marcas chinas de moda ultrápida
La polémica por el vestido de Jennifer Rauchet, esposa del secretario de defensa de EEUU, Pete Hegseth, y exejecutiva y productora de Fox News durante muchos años, no ha tardado en convertirse en una conversación mucho más amplia sobre moda, dinero y discurso político en Washington. Rauchet acudió a la cena de corresponsales de la Casa Blanca (la del tiroteo con intento de asesinato al presidente, Donald Trump) con un vestido rosa pétalo que, según señalaron varios usuarios en redes y recogió la revista 'The Cut', guarda un gran parecido con modelos vendidos en plataformas de moda rápida como Temu y Shein. La comparación prendió rápido porque Hegseth lleva meses bajo el foco por distintas controversias relacionadas con el gasto público y su gestión.
El estilismo MAGA convertido en munición política. Mientras el entorno de Hegseth defiende un discurso de 'America First', varios comentarios han ironizado sobre el hecho de que su esposa acudiera a un acto de alto perfil con una prenda aparentemente vinculada a gigantes extranjeros de la 'fast fashion'. 'The Cut' fue más allá al recordar que el Pentágono ha sido señalado por gastos millonarios y compras llamativas, aunque entre la relación entre esas cifras y el armario de Rauchet diste un universo.
El comentario que encendió la conversación lo publicó en X la joven 'influencer' Ella Devi, que comparó el 'look' con un vestido de bajo coste vendido en plataformas de moda rápida. "La esposa de Pete Hegseth llevó un vestido de Temu a la cena de corresponsales de la Casa Blanca (no estoy bromeando)", escribió junto a una captura de una prenda similar. La pieza, según recogieron medios estadounidenses, se parecía también a modelos disponibles en Shein y otras webs de venta 'online'.
'Look' completo
El 'look' en cuestión estaba formado por un vestido de noche rosa de un solo hombro, sandalias de pedrería de Steve Madden y un bolso con apliques florales similar a modelos disponibles en Amazon. Según la publicación estadounidense, no sería la primera vez que Rauchet aparece en un evento público con prendas parecidas a diseños vendidos en Shein o en marcas asociadas a la plataforma, algo que ha alimentado todavía más el debate sobre coherencia política, consumo y apariencia pública.
Rauchet está casada con una de las figuras más visibles del entorno republicano y la idea de que acudiera a una cita tan institucional con un vestido asequible e importado hizo que muchos usuarios leyeran el 'look' como una contradicción con el discurso 'America First'. La citada revista, señala, además, que no puede descartarse que el diseño original pertenezca a otra firma original y haya sido copiado por uno de los gigantes del 'fast-fashion'.
Al final, buena parte de los comentarios han acabado defendiendo a Jennifer Rauchet por no gastar una cifra desorbitada en un vestido de una sola noche. La propia Devi, por su parte, ha sido acusada de clasismo e hipocresía por definirse como 'socialist socialite' mientras presume en sus redes de bolsos y prendas de firmas de lujo como Chanel, Burberry o Givenchy. "¿Una socialista intentando burlarse de alguien por no gastar 10.000 dólares en un vestido?", le han propinado en una respuesta en X.
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