"Hola, soy Alba y he engordado seis kilos", el mensaje de la hija de de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' que se ha viralizado

Con la sinceridad que le caracteriza, Alba Díaz se abría en canal con sus seguidores de Instagram hace unos días y, sin poder contener las lágrimas, confesaba el complicado momento personal que estaba atravesando después de haber aumentado de peso en los últimos meses: "Hola, soy Alba y he engordado seis kilos. Llevo sin entrenar desde antes de verano, y está bien. Intentando evitar el momento de ponerme la ropa de deporte, de ir al gimnasio..." expresaba, revelando que había decidido retomar poco a poco la práctica deportiva caminando todos los días.

Un mensaje tan aplaudido como criticado que ha desatado un aluvión de comentarios, y sobre el que la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha reflexionado en la presentación del nuevo proyecto de Carla Flila y Emjey -publicista de Mario Casas y una más en la familia Casas-, 'IAM', un movimiento para unir y activar a las mujeres a través del deporte, los hábitos saludables y los encuentros sociales.

"Yo creo que al final llega un punto en el cual como que te olvidas de que hay tanta gente viéndote, ¿no? Más bien hay veces, por ejemplo, el vídeo que subí hace poco de... 'Oye, que he engordado 6 kilos'. En ningún momento pensé que iba a llegar a 3 millones de personas, o sea, jamás. Hay un momento en el que tú lo subes para ti porque sabes que, no sé, ese momento te hace sentir bien. Y sabes que a lo mejor a alguna persona le puede hacer sentir bien ese abrazo virtual de... Oye, que yo también estoy la misma que tú. Pero jamás piensas que tantísima gente lo va a ver, claro" ha reconocido.

Y, como ha confesado, "ya he roto con ese miedo. Sean 5 las personas que me vean o un millón, siempre voy a ser la misma y no quiero cambiar nunca y no quiero que nada me afecte o modifique mi personalidad ni lo que cuento".

"Creo que es importante y me ha costado también como siempre mantenerme fiel a mí misma. Si me condicionara por cada una de las personas que se mete con mi físico, conmigo, o de dónde vengo... Por no ir a la feria, por mis perros... No puedo condicionar mi vida por esto" ha asegurado, afirmando rotunda que "voy a seguir haciendo lo que me apetezca y voy a seguir siendo yo y fiel a mí".

"Desde pequeñita estoy expuesta"

Como expresa ante las críticas, "yo ya estoy trabajada en ese aspecto. Desde pequeñita, al final estoy expuesta. Entonces, para mí es como un poquito más fácil, pero no porque yo sea más guay o... No, simplemente tengo más experiencia. Y yo creo que la experiencia también curte mucho y justo para eso, pues yo creo que al haberlo vivido tanto, pues ya llega un punto que ya te haces callo".

Muy unida a su familia, Alba ha desvelado cómo se encuentra su hermano Manuel -fruto del matrimonio de 'El Cordobés' y Virginia Troconis- tras el percance que le ha obligado a pasar por quirófano. "Fue esquiando, que es muy burro. Cosas que pasan, por eso yo no esquío. Yo digo, ¿para qué me voy a jugar la vida? Yo valoro muchísimo la vida, adoro mi vida. Pero ya está bien. Hoy ha ido a revisión y le han dicho que todo en orden" nos ha contado, apuntando entre risas que "siempre se rompe algo. Con esa edad, los chavales y las niñas están como... No tienen tanto miedo".

Su mayor 'aventura' ahora mismo es la reforma del piso que se ha comprado en Madrid. "Es una sensación rara, es algo nuevo y cuesta adaptarse. Y siempre agradecida, ¿eh?, con el problema que hay con la vivienda y el hecho de poder tener yo mi casa... no debería ser un privilegio, entonces, poder permitirme tener una casa, es una suerte y me siento súper agradecida, en serio" ha reconocido, reflexionando la importancia que ha tenido su faceta de influencer en el gran momento que está viviendo: "Gracias a ser constante, fiel a mi misma y haber hecho mi lugar seguro, pues se me ha dado la oportunidad" apunta.

A su lado, su novio Marcos Terrones, del que está tan enamorada que "lo que no va a cambiar es que me voy a morir a su lado". "No me voy a poner intensa que luego me dicen que soy intensa, pero no tengo ni una duda. Es que te lo prometo. No es lo típico de esta pareja que dices tú, 'ah, tengo altibajos...'. Es maravilloso porque siempre nos entendemos, siempre nos comunicamos muy bien, es la bomba, la verdad, estamos súper felices" confiesa.

Noticias relacionadas

Por último, y hablando de parejas, Alba se ha mostrado cauta al hablar de la formada por su amiga Cayetana Rivera y el torero Andrés Roca Rey. "Yo es que ahí no me voy a meter porque como ya sabéis, yo solo hablo de mí, que cada uno pues en este caso ambos son personajes públicos y... yo es que no sé si son pareja o no. No voy a confirmar algo que no han confirmado ellos, yo no tengo ni idea porque hace mucho que no veo a Tana. La adoro pero esas cosas se cuentan de tú a tú, y como no tengo ni idea no puedo hablar" ha zanjado.