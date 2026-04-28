Shakira recuerda su etapa más difícil en una carta: "La vida no da descanso a las mujeres cuando se ven repentinamente solas"

La cantante colombiana Shakira se ha sincerado como nunca antes y ha hablado de los momentos más complicados de su vida en carta publicada en el diario brasileño 'O Globo'. El texto, titulado 'Llorar ya no es suficiente', coincide con su esperado concierto multitudinario en la playa de Copacabana, donde este 2 de mayo prevé reunir a cerca de dos millones de personas. En el escrito, la artista recuerda uno de los momentos más duros de su vida, cuando salió a la luz en 2022 la noticia de su separación del exfutbolista Gerard Piqué tras casi 12 años de relación y dos hijos en común. Según relata, aquel episodio coincidió con otro momento delicado, la hospitalización de su padre en estado crítico.

"Hay una pregunta que me hago desde el día en que recibí la invitación. Tuve que recorrer muchos kilómetros y reflexionar bastante para lograr responderla. ¿Por qué yo? ¿Por qué Copacabana? ¿Por qué Río de Janeiro? ¿Por qué ahora? Tuve que volver a un día en el que todo lo que había construido se derrumbó. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales. Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente", desvela la artista.

A pesar de todo, tuvo que continuar con vida, cuidando de sus hijos y siguiendo su carrera profesional: "Al día siguiente, tuve que levantarme de la misma forma, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera. La vida no da tregua a las mujeres cuando se ven repentinamente solas, con todo sobre sus hombros", escribe la colombiana. Aquella etapa impulsó un proceso de transformación personal y artística, del que nació su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', que presentará en unos meses con una residencia de conciertos en España. "Tuve que reinventarme por completo. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer", afirma.

"De ese aprendizaje nació esta gira que se llama 'Las mujeres ya no lloran'. No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es la constatación serena de que llorar ya no basta, de que hay hijos que mantener, cuentas que pagar, vidas que construir. Y de que se puede hacer, y se puede hacer con dignidad", reivindica la cantante.

En su escrito, Shakira también reflexiona sobre el papel de las mujeres latinas: "Durante décadas, fueron retratadas como devotas al hogar, silenciosas y sumisas. Esa imagen está obsoleta. La mujer latina de hoy decidió salir adelante. Ella sustenta la casa, toma decisiones, lidera proyectos y cría a los hijos sola si es necesario". En su experiencia durante la gira, la colombiana asegura haber encontrado historias similares a la suya en muchas asistentes: "Mujeres que estaban solas pero no derrotadas. Entendí que mi experiencia personal era, en realidad, la biografía de toda una generación de mujeres latinas".

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El concierto en Copacabana, gratuito y al aire libre, será, según la artista, un homenaje a esas mujeres. "No hay mejor lugar en el mundo", afirma, destacando que en Brasil más de 40 millones de hogares están liderados por mujeres.