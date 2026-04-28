Famosos
Recién casado por cuarta vez con una abogada argentina y a punto de estrenarse como abuelo: Imanol Arias cumple 70
Imanol Arias y Nélida Grajales consolidan su discreta relación, que comenzó tras un encuentro fortuito en Buenos Aires, mostrando complicidad
CHANCE
Con las maletas en la mano y caminando juntos tras bajarse de un taxi, Imanol Arias y Nélida Grajales vuelven a ofrecer la imagen de una pareja serena y compenetrada en una etapa muy especial para ambos. El actor acaba de cumplir 70 años en uno de los momentos más plenos de su vida: recién casado por cuarta vez con la abogada argentina y a punto de estrenarse como abuelo gracias a su hijo mayor, Jon Arias.
Lejos del ruido de otros tiempos, Imanol y Nélida han consolidado una relación discreta que arrancó tras reencontrarse en Buenos Aires, donde coincidieron cuando él estaba de gira con la obra "Mejor no decirlo". "Nos encontramos un día nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este... Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda", confesaba el intérprete sobre cómo surgió esta historia de amor madura y sosegada.
Desde que se supo de su boda íntima a comienzos de año, la pareja ha ido dejando pequeñas estampas de complicidad. Ahora, en este 70 cumpleaños, esas imágenes de ambos refuerzan la idea de que Imanol afronta esta nueva década acompañado, ilusionado y centrado en una vida más tranquila, donde el foco está tanto en su carrera como en el cuidado de su familia y de esta nueva relación que le ha dado estabilidad.
