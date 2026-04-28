Mar Flores y Carlo Costanzia entregan 50.000 euros a la Fundación Semillas tras 'DecoMasters'

Tras su exitoso paso por el talent de decoración 'DecoMasters', Mar Flores y Carlo Costanzia están viviendo su mejor etapa como madre e hijo disfrutando al máximo de su tiempo junto y compatiendo su día a día. En esta ocasión madre e hijo han reaparecido juntos para la entrega del cheque correspondiente al premio del programa valorado en 50.000 euros a la Fundación Semillas. Especialmente cómplices y cercanos, han explicado que ese dinero irá destinado a apoyar el proyecto del chef Carlos Maldonado para la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Desaciéndose en halagos el uno hacia el otro, Carlo solo tuvo palabras de admiración y cariño hacia su madre: "Yo he aprendido mucho la perseverancia, la resiliencia y la fuerza de mi madre y sobre todo, muy gratamente sorprendido por lo bien que lo hemos pasado en todo el proyecto". Por su parte, Mar reconocía que está en uno de los mejores momentos de su vida, no solo a nivel personal, sino también profesional: "En el mejor momento de mi vida. Ya, en vez de paso a paso, voy zancada a zancada, ya he cogido un poco de carrerilla y ese querer seguir en esta línea".

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Aunque feliz por su nueva paternidad junto a Alejandra Rubio, Carlo prefirió mostrarse cauto al hablar de la llegada de su segunda hija: "Cuando tienes una segunda cosa de algo, en este caso pues un segundo niño, una segunda vida, tienes ya una experiencia previa con la que coger las cosas con más calma y creo que sobre todo ahora estamos un poco también viendo las cosas en retrospectiva". Entre risas, Mar reconocía que ella ha animado a su hijo a ir a por la niña: "Es que fue muy gracioso porque en DecoMasters, hablando un día de broma le tiré así como, tú lo que tienes que hacer es ponerte a la niña y tal. Y luego acabamos el programa y ¡boom! Digo... Tampoco hacía falta que me hicieras tanto caso".