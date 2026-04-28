Canal Sur estrena esta semana el documental de Isco y una entrevista exclusiva: día y hora de la emisión de 'En Silencio'

El documental sobre Isco Alarcón, uno de los capitanes del Real Betis, da el salto a la televisión. Tras su estreno en las salas de cine el pasado mes de noviembre, 'En Silencio' se emitirá esta semana en Canal Sur. Escrito y dirigido por su esposa, Sara Sálamo, esta obra audiovisual muestra una cara diferente del futbolista malagueño, adentrándose desde una perspectiva íntima y personal en el proceso de recuperación del jugador tras sufrir una grave lesión.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía de fuentes de Canal Sur Televisión, la emisión tendrá lugar este martes 28 de abril a las 22.45 horas. Pero además del documental, a las 21.30 horas, se emitirá también una entrevista exclusiva con el jugador verdiblanco, donde este podrá presentar el documental y hablar de su lesión, su recuperación y del Real Betis.

El documental tiene una hora y 24 minutos de duración y retrata los duros momentos que pasó Isco así como su regreso a los terrenos de juego, alejándose de la narrativa deportiva clásica. Tras meses alejado de los focos, esta leyenda del fútbol español se enfrentó al momento más vulnerable de su carrera. 'En Silencio' es un retrato íntimo y honesto sobre el esfuerzo invisible, la fragilidad y la resiliencia. Una historia de cuerpo y mente en reconstrucción, contada desde la intimidad de quien decide no rendirse.

Ahora se va a emitir de forma gratuita en la televisión justo en el momento en el que precisamente el bético acaba de volver de otra lesión que le ha tenido alejado de los terrenos de juego y que seguramente le haya apartado definitivamente de sus opciones de poder ir al Mundial. Aunque a tiempo para poder ayudar a los suyos a conseguir otra clasificación europea, como ya demostró este fin de semana en los pocos minutos que tuvo en el empate contra el Real Madrid.

Una mirada íntima al silencio y la vulnerabilidad

''En Silencio' nació tras la grave lesión que dejó a Isco fuera de los terrenos de juego justo antes de la convocatoria para la Eurocopa 2024. Desde la intimidad del hogar, Sálamo decidió registrar con su cámara los meses de recuperación, evitando los artificios habituales del género documental: sin entrevistas, sin voces en off y sin épica.

Isco Alarcón y Sara Sálamo, en la alfombra roja de la presentación de 'En silencio' en Sevilla / Lolo Vasco

La película propone una mirada honesta y sensible sobre la vulnerabilidad de un deportista de élite, explorando temas como la salud mental, el miedo, el fracaso y la reconstrucción personal. Más allá del fútbol, la cinta plantea una reflexión sobre el peso del juicio público y la importancia de aceptar el silencio como parte del proceso.

Estrenado mundialmente en el Festival de Cine de San Sebastián dentro de la sección Made in Spain, el documental ha sido elogiado por su lenguaje visual delicado y su narrativa emocional, que trasciende el deporte para abrir un espacio de empatía y comprensión hacia las caídas invisibles del éxito.

Dirigido por Sara Sálamo

Se trata del debut en el largometraje de Sálamo. Mediante el documental, la directora retrata el proceso de recuperación de la lesión de Isco: "El documental va sobre una persona a la cual, en el mejor momento de su carrera, le sucede algo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando viene algo que no eliges".

“Quería retratar el futbol desde otro lugar, porque siento que está muy condicionado a una forma de mirar muy testosterónica y encuadrada casi más en los reportajes que en descubrir realmente, a modo documental, qué sucede de forma íntima y profunda”, afirmó la actriz y directora en San Sebastián.

El documental también fue presentado en Sevilla, en el Festival de Cine Europeo que tuvo lugar a mediados de noviembre en el Cartuja Center.

Las 7 frases del documental de Isco

"Lo he celebrado más que nunca".

El 27 de octubre de 2024, el Betis se medía al Atlético de Madrid en el Benito Villamarín. Tras perder el derbi vino un parón internacional, y a su vuelta los de Pellegrini ganaron a Osasuna en El Sadar, empataron con el Copenhague en casa y llegó el duelo contra los colchoneros, a los que vencieron por la mínima con un gol en propia de Giménez a los cuatro minutos. Al término, en el documental se ve a Isco en el feudo verdiblanco exultante de felicidad. "Lo he celebrado más que nunca".

Su vuelta ante el Barça: "Me han dicho que jugar al fútbol no se olvida"

Se narra en el documental un largo proceso de recuperación del capitán bético, que cuando empezó a ver su vuelta al verde más cercana se marcó una fecha límite. Se le veía viendo partidos, presente en la ciudad deportiva y en el vestuario como el día del Celta en el Villamarín, todo con el objetivo de regresar frente al Barça. Y así lo hizo. "Lo tengo entre ceja y ceja. Me perdí la Eurocopa y me tuvieron que operar otra vez", aseguraba Isco, que se perdió la Eurocopa y lo tuvieron que intervenir. No perdió nunca la sonrisa a pesar del dolor y del largo caminar alejado de los terrenos de juego. Le preguntaron si de jugar al fútbol es capaz uno de olvidarse: "Eso pregunté yo y me han dicho que no se olvida".

"Uf, qué bien aguanta el tobillo"

En esos últimos días en los que Isco conversaba con los doctores y con Marc Bartra, que estuvo siempre a su lado, el de Arroyo de la Miel sólo estaba preocupado por su tobillo, por comprobar el estado del mismo en los entrenos. Se le llega a escuchar decir: "Uf, qué bien aguanta el tobillo".

Una conversación con Pellegrini: "Te puedo poner de falso 9, como hice con Nabil al principio"

El fútbol es tan caprichoso que el 4 de noviembre de 2023 ingresaría al terreno de juego Nabil Fekir, ocho meses después de lesionarse, sustituyendo a Isco Alarcón. En esos tres minutos que jugó el francés ante el Mallorca y en los siguientes encuentros, Pellegrini lo puso de falso nueve, para que no tuviera mucho impacto y recuperara sensaciones poco a poco. En la previa ante el Barça, con 'El Ingeniero' confirmando que "Isco está en condiciones de hacer unos minutos", le contó el chileno al malagueño que lo podía poner de falso 9: "Es como hice con Nabil al principio".

"A veces nos pinchan anestesia en el culo si hay mucho dolor. Es una ayudita legal"

Isco ya estaba por sus fueros, anotaba goles como el que le facturó en el Villamarín al Rayo, pero en algunos entrenamientos notaba que al terminarlos sentía dolor. No era nada preocupante, lo hablaba con Sara, su mujer, e incluso le confesaba que a los jugadores cuando sentían dolores grandes pero querían jugar un partido a toda costa, los ayudaban un poquito: "A veces nos pinchan anestesia en el culo si hay mucho dolor. Es una ayudita legal".

"Si con el Betis ganamos un título o jugamos una final me gustaría contarlo, no todo es la Selección"

En algunos momentos del documental Isco llega a pensar que su mujer orienta gran parte del mismo a esa vuelta con España tan ansiada que se produjo finalmente más tarde de lo esperado. Pero para el de Arroyo de la Miel, el Betis era lo importante, además de la selección: "Si con el Betis ganamos un título o jugamos una final me gustaría contarlo, no todo es la Selección". Todo ello se enmarca en esa previa del Betis-Madrid en la que vencen los verdiblancos por 2-1 con goles de Johnny Cardoso y de Isco desde los once metros. Había una convocatoria de la selección en ese mes de marzo de 2025 al que no iría citado el jugador bético.

"Porque no se sabrán mi número tan bien como tú": la respuesta que duele en silencio

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El hijo mayor de Isco, Theo, le preguntó a su padre que cuál era el motivo de que no lo hubiera llamado Luis de la Fuente para esos partidos contra Países Bajos de Nations League: "¿Por qué no te han llamado?". El de Arroyo de la Miel, con naturalidad y quitándole hierro al asunto, le dijo a su hijo que seguramente sería "porque no se sabrán mi número tan bien como tú". Además de la conversación con el pequeño, al capitán del Betis se le ve fastidiado por no recibir esa llamada. En ese momento el conjunto verdiblanco se había clasificado a cuartos de la Conference en Guimarães y tuvo que desviarse por la meteorología a Málaga y desde ahí ir en autobús a Sevilla. Un desplazamiento que se hizo muy largo.