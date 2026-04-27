El último disco de Bunbury es ya su tercer número uno consecutivo en España y séptimo de su carrera en solitario

Bunbury ha cosechado con 'De un siglo anterior' un nuevo número uno en España, el séptimo de su carrera en solitario y el tercero consecutivo para el artista zaragozano con uno de sus álbumes tras los cosechados por 'Cuentas pendientes' (2025) y 'Greta Garbo' (2023).

Así consta en la lista oficial publicada este lunes por Promusicae con los datos de ventas y reproducciones recopilados entre los pasados 17 y 23 de abril, cuando se lanzó su decimocuarto disco de estudio, que está concebido como un diálogo con la tradición musical latinoamericana.

Gran parte de la responsabilidad está en la buena marcha del disco en el formato de vinilo, en cuya clasificación ha sido también número 1, por delante de 'Lux' de Rosalía (segundo) y el estreno de 'Oniria popular' de Xoel López (que es tercero).

Entre el resto de novedades cabe destacar que la banda madrileña de rock Niña Polaca ha cosechado con '¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?' un décimo puesto que mejora con mucho el 39 de su anterior álbum, 'Que adoren tus huesos'. Este disco ha conseguido además el cuarto mejor registro en venta de vinilos.

Muy cerca en la lista general aparecen 'La 03010' de Revólver, en el puesto duodécimo, y el citado 'Oniria Popular' de Xoel López, en el decimotercero. 'Anais' de Cano figura en el decimoséptimo, pero Zayn se queda lejos de las posiciones que lograra con su exbanda OneDirection (está en el 26), así como Funzo con su debut en solitario sin su hermano BabyLoud, 'TDAH' (se estrena en el 66).

El resto de puestos de la tabla de honor permanece con los mismos protagonistas de las últimas semanas. El podio lo completan 'Lux' de Rosalía en el segundo lugar y 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz en el tercero.

'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny es cuarto, 'Más cara' de Bad Gyal quinto, 'Arirang' de BTS baja al sexto tras cinco semanas, 'Cuarto azul' de Aitana se mantiene en el séptimo y 'Tropicoqueta' de Karol G sube al octavo probablemente impulsada por el anuncio de su próxima gira por España.

Quevedo, más que probable número 1 de la siguiente clasificación con la buena acogida que desde el pasado viernes está experimentado su tercer álbum, 'El baifo', se mantiene además dentro del "top 10" con el previo 'Buenas noches' (2024), que es noveno.

En cuanto a las canciones de mayor éxito en España, 'De lejitos' de Jay Wheeler repite por segunda semana consecutiva como el tema más reproducido, por delante de 'Koko' de Omar Courtz y 'Beauty and A Beat' de Justin Bieber y Nicki Minaj, que asciende gracias al efecto de la mediática actuación del canadiense en el festival de Coachella.