Tiroteo en Washington Hilton: evacúan a Kennedy Jr. mientras su esposa, la actriz Cheryl Hines, intenta sin éxito seguirle

El Hotel Hilton de Washington ha vuelto a ser escenario de un intento de magnicidio al presidente de los Estados Unidos, después de que, el 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan fuera objetivo del estadounidense John Warnock Hinckley Jr. en el mismo lugar.

Ahora, más de 45 años después, otro intento de asesinato ha sacudido el Hilton. Después del discurso de bienvenida durante la cena de la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, este sábado por la noche, se han oído unos disparos que han puesto en alerta a los equipos de seguridad.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido evacuado por las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses, así como parte de su gabinete.

Kennedy Jr. se va sin su esposa

Entre ellos, se encontraba el vicepresidente, JD Vance, y otros como Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Entre todos los vídeos que circulan por las redes sociales, se ha publicado uno donde se ve al sobrino del expresidente John F. Kennedy retirándose rápidamente de la escena de pánico general rodeado por miembros del equipo de seguridad.

Sin embargo, hay algo que ha llamado mucho la atención sobre estas imágenes: su esposa, la actriz Cheryl Hines, no ha logrado seguir al grupo que envolvía a su marido y se ha quedado rezagada.

De Kid Rock a Billy Zane

La opinión pública no ha tardado en comentar la publicación de Instagram de una usuaria que ha grabado el momento con frases en las que comparan a Kennedy con Billy Zane el personaje que, en la película 'Titanic' de James Cameron, se sube a una de las barcas de salvamento cuando el barco se hundía en las que solo estaban evacuando a mujeres y niños: "Todas esas zambullidas en agua fría en vaqueros con Kid Rock y sigue siendo el personaje de Billy Zane en Titanic".

El comentario hace referencia a una publicación, el pasado mes de febrero, del secretario de Salud donde protagonizaba, junto al cantante estadounidense Kid Rock, un vídeo enfocado en el estilo de vida 'Make America Healthy Again' (que se podría traducir al castellano como ¡Devolvamos la salud a Estados Unidos’) para fomentar el ejercicio físico y la comida saludable.

Allen y su manifiesto

El tirador del Hilton ha sido identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años residente en Torrance (California, Estados Unidos). El delincuente fue interceptado y reducido por las fuerzas de seguridad cerca del puesto de control del hotel.

Allen iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, y disparó al menos en una ocasión antes de ser detenido.

Además, también se sabe que el profesor compartió su plan con sus familiares poco antes de cometer el intento de asesinato contra Donald Trump: "Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes repercute en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes". En el manifiesto incluía como sus objetivos principales a todo el gabinete del magnate.