Pitingo, operado de urgencia de colecistitis, suspende sus próximos conciertos

Íntimo amigo de José Luis López 'El Turronero', la ausencia de Pitingo el pasado jueves en la fiesta que el empresario ofreció en su caseta en la Feria de Abril encendió las alarmas sobre algún tipo de contratiempo de salud que horas después confirmaba su agencia de representación en un comunicado compartido por el propio artista en su perfil de Instagram.

"Debido a un problema de salud y a una intervención médica de carácter urgente cuya fecha ha sido recientemente confirmada, nos vemos en la obligación de anular los compromisos laborales previstos, concretamente el concierto del próximo 30 de abril en el Teatro Campos Elíseos", explicaba, revelando que el cantante padece una "colecistitis aguda -inflamación de la vesícula biliar- por la que debe cesar temporalmente toda su actividad profesional siguiendo estrictas indicaciones médicas".

"La interrupción de su agenda se extenderá durante lo que resta del mes de abril y principios de mayo, pausa que responde a la recomendación médica de respetar los tiempos necesarios para una correcta recuperación. Afortunadamente, todo evoluciona favorablemente y no hay motivo de preocupación", añadía, afirmando que su intención es rvolver a los escenarios "el 13 de junio en el Teatro Tívoli de Barcelona".

"Con más fuerza que nunca... eso sí, ¡sin vesícula pero con más alma!" ha asegurado, desvelando así que a causa de su colecistitis aguda le van a extirpar la vesícula biliar en los próximos días y ese es el motivo por el que tendrá que guardar reposo absoluto durante varias semanas.

Consciente de la preocupación de sus seguidores, Pitingo ha mandado un vídeo al programa 'Fiesta' revelando que, aunque tiene inflamación de la vesícula y ha estado unos días en el hospital, se encuentra "muy bien" y actualmente está "tranquilo en casa" a la espera de que le operen, asegurando optimista que "la gira sigue adelante" y que, si todo va como está previsto, el próximo 13 de junio reaparecerá en Barcelona.

A su lado en todo momento, Laura Escuredo, con la que se dará el 'sí quiero' en octubre y a la que ha querido agradecer su apoyo incondicional en estos duros momentos compartiendo una imagen en blanco y negro de su prometida: "Te amo, gracias por cuidarme con tanto amor" ha escrito, acompañando su mensaje de su canción 'Quiéreme mucho' junto al hastag 'peace at home' ('paz en casa').