La mujer estadounidense que acusa a Al Fayed de agresión sexual detalla el "dolor" por la falta de rendición de cuentas

Una mujer estadounidense que acusa a Mohamed Al Fayed de agresión sexual tras ser reclutada en París recordó a la AFP el "dolor" que le causa que el fallecido empresario de origen egipcio nunca haya rendido cuentas. Pelham Spong, de 42 años y originaria de Carolina del Sur, en Estados Unidos, afirma que Al Fayed la agredió en Londres cuando tenía poco más de 20 años.

Spong fue recientemente examinada en Francia por una psicóloga en la investigación abierta en París sobre Al Fayed. En ese examen narró "la magnitud que tomó este asunto" en su vida. "Está mi historia, pero conozco a unas 30 mujeres que son víctimas", dijo entonces a la AFP en París, donde es una de las varias demandantes en una investigación francesa por trata sexual. "Cada vez que una mujer me cuenta su historia, el dolor se multiplica. Todas esas historias viven dentro de mí", añadió.

La mujer contó al periódico 'The Times' que acudió a la policía británica en 2017 -varios años antes de la muerte del empresario, en 2023, a los 94 años-, pero sostiene que ni siquiera fue interrogado. Los presuntos delitos de Al Fayed salieron a la luz por primera vez en una investigación de la BBC en septiembre de 2024.

La policía británica señaló que, hasta ahora, 154 víctimas se presentaron para declarar que el expropietario de Harrods, así como del hotel Ritz de París y del club Fulham, de la Premier League, las agredió a lo largo de más de 35 años. Pero sus denunciantes están frustradas con la investigación británica.

Las autoridades francesas comenzaron el año pasado a investigar a Al Fayed y a su hermano Salah, fallecido en 2010, en medio de denuncias sobre un vasto sistema de trata y abusos sexuales en territorio francés.

Una psicóloga habló con Spong a fines de marzo para corroborar su testimonio como parte de la investigación francesa, indicó este lunes una fuente conocedora del caso. Su abogada lo confirmó, señalando que se trataba de una "etapa clave" en un caso de presunta violencia sexual.

La estadounidense relató que una reclutadora se le acercó en París en agosto de 2008 para ofrecerle un puesto como asistente ejecutiva de Al Fayed. Dijo que luego pasó "una semana de orientación profesional" en Londres y que la obligaron a someterse a exámenes ginecológicos como parte de un chequeo médico.

Una especie de bata de seda

Spong relató que Al Fayed la mandó llamar una noche después de las 22.00. "Estoy en su despacho y él está sentado allí con una especie de bata de seda y una corbata blanca", recordó. Precisó que él le informó de que su nuevo trabajo incluiría "mantener relaciones sexuales con él".

"Todo mi corazón dijo: '¡Oh, joder!'. Pero me reí", contó, porque quería creer que era una broma. "Hablo en serio. Vas a hacer el amor conmigo", habría insistido Al Fayed. "Respondí que no podía hacer eso. Él empezó a mostrarse más agresivo y me dijo: 'Dios te dio un cerebro. Dios te dio belleza. ¿Por qué no los usas?', como si fuera estúpida por no usar mi cuerpo para salir adelante en la vida", explicó Spong.

La mujer acusó a Al Fayed de besarla entonces a la fuerza. Afirmó haber continuado con el proceso de contratación porque se activó su "instinto de supervivencia" y creía poder convencerlo de contratarla sin tener que acostarse con él. Pero fue en vano y rechazó el puesto.

En su denuncia presentada ante las autoridades francesas, a la que tuvo acceso la AFP, Spong acusa a la dirección del Ritz de París de ser "consciente de que el hotel se utilizaba como base desde la cual se entrevistaba y seleccionaba a mujeres para enviarlas a Inglaterra para ser agredidas sexualmente por Fayed".

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La gerencia del Ritz declaró en febrero a la AFP estar "profundamente apenada por los testimonios y las denuncias de abusos" y estar "dispuesta a cooperar plenamente con las autoridades judiciales".