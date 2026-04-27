El megayate del director de cine Steven Spielberg atraca en el Puerto de Tarragona

El megayate del director de cine estadounidense Steven Spielberg, valorado en más de 200 millones de euros, está atracado en el Puerto de Tarragona desde el pasado domingo, donde parte de su tripulación trabaja en tareas de mantenimiento.

El Seven Seas, bautizado así por Spielberg como homenaje a sus siete hijos, tiene 109 metros de eslora y 16 de manga, y cuenta con un helipuerto, una sala de cine, un gimnasio, un jacuzzi, una sauna en la cubierta, comedor al aire libre y un gran salón para invitados.

El buque, diseñado por el estudio neerlandés Sinot Yacht Architecture & Design, fue construido en 2022 y es propiedad del cineasta desde 2023. La tripulación es de 35 personas y puede acoger a 14 invitados.

No es la primera vez que el megayate del autor de películas como 'ET', 'Parque Jurásico', 'Tiburón' o 'La lista de Schindler' surca el Mediterráneo: en 2025 la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama veraneó a bordo del buque en Mallorca, según medios especializados.

El Seven Seas, con bandera de Islas Caimán, está atracado en el Muelle de Costa del Puerto de Tarragona, espacio habitual de yates de lujo internacionales que llevan a cabo allí tareas de mantenimiento antes de la temporada de verano.